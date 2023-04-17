Дмитрий Васильев: «Неуместно обвинять Бессеберга, который столько сделал для мирового биатлона»

Теги IBU Андерс Бессеберг Дмитрий Васильев Спорт-Экспресс Биатлон

Дмитрий Васильев высказался об обвинениях в адрес экс-главы IBU Андерса Бессеберга.

«Здесь могло быть все, что угодно. Мне очень хотелось бы основываться на Писании, когда Христос писал на песке грехи и говорил, кто невиновен. «Брось камень в того, кто считает себя безгрешным».

Перенаправил бы этот вопрос тем, кто его обвиняет. Пусть они почаще в зеркало смотрятся. Глядишь, что-то и увидят.

В данном случае считаю, что неуместно обвинять Бессеберга, который столько сделал для мирового биатлона, что им до конца жизни даже половины от этого не сделать.

Может быть, эти грехи и были, но если положить на чашу весов, сколько он сделал добра, это в десятки раз перевесит все!» — сказал двукратный олимпийский чемпион. 

Бывшему главе Международного союза биатлонистов Андерсу Бессебергу предъявлено обвинение в коррупции

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16 комментариев

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Maxim Brodkin
Эталонный мерзавец, канешна, васильев
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alex_yan
Ну да, вряд ли от коррурционера можно услышать что-то о нулевой терпимости к коррупции. Это прям разговор с моей знакомой, которая наваливала своего губернатора: "он хоть и ворует, но хоть что-то делает". Вбить в голову мысль, что воровство ничем не может быть оправдано, не получилось.
+17
-2
+15
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Глеб Саратов
Ну, грабим чтобы улучшить жизнь; убиваем чтобы защитить и.т.д.
Будущее? пфы
+12
0
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Утконос Никифорович
Васильеву тоже что-то перепало чтоли? Ни слова о норвежских астматиках
+10
-2
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JL JL
Бессеберг знааает все неприличные и звон монетные делишки начальника дюшор. Выдаст с потрохами. Вот и дрожжит.
+6
0
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Velirpa
Бессеберг - легенда российского биатлона, отстаньте от него.
+5
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papadok
В общем, смысл высказывания - Бессерберг с. сын, но он наш с. сын. Похоже, российскому биатлону он сделал немало добра. Хотелось бы знать, в чем это добро заключалось. Стоит ли на этом сейчас Васильеву акцентировать внимание.
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Любовь Гончарова
Ну воры и коррупционеры - это свое , родное , понятное Васильеву , в отличии от реального массового и доступного спорта в Норвегии , который рожает гениальных спортсменов . Рыбак рыбака ... как говорится .
+4
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Viks
Васильев: «Неуместно обвинять коррупционера Бессеберга в коррупции.
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papadok
Вообще-то, Христос немного не так говорил (кто без греха, пусть бросит первым в грешницу камень). Если уж берешься цитировать, хотя бы сверься с первоисточником.
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Погладь быка
Не для мирового, а для российского. И не для биатлона, а для допинга.
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Adolf Glieder
>>>«Здесь могло быть все, что угодно. Мне очень хотелось бы основываться на Писании, когда Христос писал на песке грехи и говорил, кто невиновен. «Брось камень в того, кто считает себя безгрешным».

Уф, у меня аж скрепы укрепились!
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Welshman09
"В общем вы поняли, российская теннисистка и заколдованный для российского тенниса первый круг." (с)

А что скажешь про 15-летнюю Мирру Андрееву из Красноярска, Россия, а Сашок? А представляешь, что будет, если развивать талант Мирры возьмётся такой наш Тренер Мирового Уровня как Дмитрий Турсунов, например?? Напомню, что Турсунов даже из такого дна и посредственности как арина сабаленка сумел всё-таки сделать такую себе теннисистку среднего уровня... Не топ-игрока, конечно, но такого уверенного середняка вполне, это я охотно признаю!
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Danila BGR
Ответ Погладь быка
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