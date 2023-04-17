Дмитрий Васильев: «Неуместно обвинять Бессеберга, который столько сделал для мирового биатлона»

Дмитрий Васильев высказался об обвинениях в адрес экс-главы IBU Андерса Бессеберга.

«Здесь могло быть все, что угодно. Мне очень хотелось бы основываться на Писании, когда Христос писал на песке грехи и говорил, кто невиновен. «Брось камень в того, кто считает себя безгрешным».

Перенаправил бы этот вопрос тем, кто его обвиняет. Пусть они почаще в зеркало смотрятся. Глядишь, что-то и увидят.

В данном случае считаю, что неуместно обвинять Бессеберга, который столько сделал для мирового биатлона, что им до конца жизни даже половины от этого не сделать.

Может быть, эти грехи и были, но если положить на чашу весов, сколько он сделал добра, это в десятки раз перевесит все!» — сказал двукратный олимпийский чемпион.

Бывшему главе Международного союза биатлонистов Андерсу Бессебергу предъявлено обвинение в коррупции