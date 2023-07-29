Алимбекова-Смольская о своем салоне красоты: «Как управляющий понимаешь, что у спортсменов самое простое дело, а все остальное за тебя делают другие люди»

Динара Смольская рассказала о собственном салоне красоты.

— Откуда появилась идея с салоном красоты? Почему именно это направление?

— Если вспоминать весь путь с самого начала, то это совсем не было мне близко. Знала, что это очень сложно и займет много времени. Но, как у обычного человека, который задумывается о своем будущем, закралась мысль и желание обучиться ведению бизнеса. Почему-то подумала, что это можно реализовать через салон красоты.

Знала человека, к которому ходила несколько лет. У нее есть свое обучение бизнесу и общению с клиентами. Подумала, почему бы и нет? Есть свободное время, можно приобрести курс просто для себя и заниматься. Когда начала обучение, поняла, что точно не сейчас буду это реализовывать: очень сложно, нет времени и ресурсов. Решила просто научиться. Идти туда, где ты не профессионал, — начинать все с нуля.

Но потом появилась информация, что она продает свой салон, и, наверное, в тот момент решила попробовать. Даже сейчас это определенный риск. Смогу ли постоянно брать ответственность за то, что происходит в студии? Все-таки я теперь начальник, на меня работают люди.

Сейчас полностью понимаю тренеров, руководство. Даже на спорт теперь смотрю немного с другой стороны. Как управляющий понимаешь, что мы спортсмены, у нас дело самое простое: тренироваться и показывать результат, — а все остальное за тебя делают другие люди. Сейчас серьезный выход из зоны комфорта, где еще многому предстоит научиться.

— Времени на все хватает?

— Важно распределять свое время. Салон красоты научил меня тому, что нужно расставлять приоритеты, понимать, что важно, а что второстепенно. Нужно быть вовлеченной в работу сотрудников и в свою. Мне это нравится тем, что можно отвлечься от биатлона.

Есть люди, которые помогают. Например, директор и замдиректора. В большей степени все на их плечах. Только в некоторых моментах им помогаю. Знаю весь коллектив, хорошо общаемся. Если возникают какие-то вопросы, ко мне можно обратиться. Пока не жалуюсь.

— Вы строгий руководитель?

— Нет. Кажется, мне нужно быть построже. Когда была непростая ситуация: нужно было уволить человека, — не взяла на себя эту ответственность. Понятно, это обязанность директора, но решение нужно было принять мне, и было сложно. Пыталась сотрудника оправдать, давала шансы... Но поняла, что так нельзя, нужно что-то объективно решать, – сказала .