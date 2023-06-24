Динара Алимбекова-Смольская: «Хочется верить, что следующие Олимпийские игры состоятся с нашим участием, и на Земле будет мир»

Теги сборная Беларуси жен Пхенчхан-2018 Олимпиада-2022 Динара Алимбекова-Смольская Олимпиада-2026 Биатлон

Динара Смольская выразила надежду, что белорусов допустят на следующую Олимпиаду.

«В Международный олимпийский день (23 июня – Sports.ru) хочется вспомнить не только про успехи, а и про наши насыщенные дни на Играх. Для меня это были две не похожие на себя Олимпиады, по атмосфере, по накалу и результатам...

Но те эмоции победы и поражения не сравнимы ни с чем, поэтому всем нам хочется верить, что следующие Олимпийские игры состоятся с нашим участием, и на Земле будет мир 🙏🏻», – написала Алимбекова-Смольская.

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2 комментария

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Анастасия Прудникова
Тоже на это надеюсь!
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dimon 2.0
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сказочная алимбекова. вместо того, чтоб взять паспорт родного казахстана, похоронила свою карьеру спортсменки
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