Динара Алимбекова-Смольская: «Хочется верить, что следующие Олимпийские игры состоятся с нашим участием, и на Земле будет мир»

Динара Смольская выразила надежду, что белорусов допустят на следующую Олимпиаду.

«В Международный олимпийский день (23 июня – Sports.ru) хочется вспомнить не только про успехи, а и про наши насыщенные дни на Играх. Для меня это были две не похожие на себя , по атмосфере, по накалу и результатам...

Но те эмоции победы и поражения не сравнимы ни с чем, поэтому всем нам хочется верить, что следующие Олимпийские игры состоятся с нашим участием, и на Земле будет мир 🙏🏻», – написала .