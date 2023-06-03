Динара Алимбекова-Смольская сообщила о беременности: «Смоликов должно быть больше. Ждем нашего мальчика»

Теги сборная Беларуси жен сборная Беларуси Динара Алимбекова-Смольская Антон Смольский Биатлон

Олимпийская чемпионка Динара Алимбекова-Смольская сообщила, что ждет ребенка.

Спортсменка замужем за белорусским биатлонистом Антоном Смольским. 

«Смоликов должно быть больше. Ждем нашего мальчика 💙», – написала Алимбекова-Смольская в соцсети.

Алимбекова феерит за Беларусь: в 2018-м стала самой молодой олимпийской чемпионкой в биатлоне, а в Пекине упустила золото из-за неудачного выстрела

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий