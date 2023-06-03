Динара Алимбекова-Смольская сообщила о беременности: «Смоликов должно быть больше. Ждем нашего мальчика»

Олимпийская чемпионка Динара Алимбекова-Смольская сообщила, что ждет ребенка.

Спортсменка замужем за белорусским биатлонистом Антоном Смольским.

«Смоликов должно быть больше. Ждем нашего мальчика 💙», – написала в соцсети.

Алимбекова феерит за Беларусь: в 2018-м стала самой молодой олимпийской чемпионкой в биатлоне, а в Пекине упустила золото из-за неудачного выстрела