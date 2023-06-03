Динара Алимбекова-Смольская сообщила о беременности: «Смоликов должно быть больше. Ждем нашего мальчика»
Олимпийская чемпионка Динара Алимбекова-Смольская сообщила, что ждет ребенка.
Спортсменка замужем за белорусским биатлонистом Антоном Смольским.
«Смоликов должно быть больше. Ждем нашего мальчика 💙», – написала Алимбекова-Смольская в соцсети.
Алимбекова феерит за Беларусь: в 2018-м стала самой молодой олимпийской чемпионкой в биатлоне, а в Пекине упустила золото из-за неудачного выстрела
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