Динара Алимбекова-Смольская: «Расстройство от того, что заболевшие ковидом спортсмены позволяют себе тренироваться и контактировать со здоровыми. Так не должно быть»

расстроена, что заболевшие ковидом спортсмены тренируются со здоровыми.

Супруг Динары, белорусский биатлонист , пропустил спринт на этапе Кубка Содружества в Тюмени из-за болезни.

«Вернешься сильнее», – написала биатлонистка.

«После непростого месяца сегодняшний результат шикарен для меня (Алимбекова-Смольская стала 4-й в спринте – Sports.ru).

Но! Расстройство от того, что заболевшие ковидом спортсмены позволяют себе тренироваться и контактировать с другими здоровыми спортсменами!

Так не должно быть, когда мы уважаем друг друга!» – добавила Алимбекова-Смольская.