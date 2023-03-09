Динара Алимбекова-Смольская: «Расстройство от того, что заболевшие ковидом спортсмены позволяют себе тренироваться и контактировать со здоровыми. Так не должно быть»
Динара Алимбекова-Смольская расстроена, что заболевшие ковидом спортсмены тренируются со здоровыми.
Супруг Динары, белорусский биатлонист Антон Смольский, пропустил спринт на этапе Кубка Содружества в Тюмени из-за болезни.
«Вернешься сильнее», – написала биатлонистка.
«После непростого месяца сегодняшний результат шикарен для меня (Алимбекова-Смольская стала 4-й в спринте – Sports.ru).
Но! Расстройство от того, что заболевшие ковидом спортсмены позволяют себе тренироваться и контактировать с другими здоровыми спортсменами!
Так не должно быть, когда мы уважаем друг друга!» – добавила Алимбекова-Смольская.
гриппа сезонного. Конечно на кого- то ( с хрон. заболеваниями) , как и любой грипп он действует сильнее.
А что ,Динара теперь по жизни будет в маске ходить ? А потом , если положит., тест, то навряд ли будут ходить со всеми, а если отриц. , то тут уже о чём говорить.
Какой-то иностранный агент, а не спортсменка.