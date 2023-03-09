Динара Алимбекова-Смольская: «Расстройство от того, что заболевшие ковидом спортсмены позволяют себе тренироваться и контактировать со здоровыми. Так не должно быть»

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Динара Алимбекова-Смольская расстроена, что заболевшие ковидом спортсмены тренируются со здоровыми.

Супруг Динары, белорусский биатлонист Антон Смольский, пропустил спринт на этапе Кубка Содружества в Тюмени из-за болезни.

«Вернешься сильнее», – написала биатлонистка.

«После непростого месяца сегодняшний результат шикарен для меня (Алимбекова-Смольская стала 4-й в спринте – Sports.ru).

Но! Расстройство от того, что заболевшие ковидом спортсмены позволяют себе тренироваться и контактировать с другими здоровыми спортсменами!

Так не должно быть, когда мы уважаем друг друга!» – добавила Алимбекова-Смольская.

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7 комментариев

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Водопад
Носи тряпочку , она тебя спасёт
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Vatokatya
Почему она вечно недовольная? Может поедет тогда на родину тренироваться, если тут все так плохо?
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Татьяна Бурова
А у нас вообще в России никто не носит масок ни в каких общественных местах. Как говорили, что ковид уже встал в ряд с другими формами
гриппа сезонного. Конечно на кого- то ( с хрон. заболеваниями) , как и любой грипп он действует сильнее.
А что ,Динара теперь по жизни будет в маске ходить ? А потом , если положит., тест, то навряд ли будут ходить со всеми, а если отриц. , то тут уже о чём говорить.
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Ярик01
Разве в Белоруссии ковид это проблема?
Какой-то иностранный агент, а не спортсменка.
+4
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тоторо
Ответ Bello Jiafra
Атака готовилась с четырёх сторон...
из сша наверно братья Бе заразили
+4
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Bello Jiafra
Ответ тоторо
на кого намёк то? кто то типа их заразил?
Атака готовилась с четырёх сторон...
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+2
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тоторо
на кого намёк то? кто то типа их заразил?
+3
-1
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