Эдуард Латыпов: «В 2005-м посмотрел ночью победу ЦСКА в Кубке УЕФА. Так понравилось, что с тех пор болею за армейцев»

Теги ЦСКА Крылья Советов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России сборная России Эдуард Латыпов Матч ТВ Fan ID Акрон Биатлон

Эдуард Латыпов рассказал, как начал болеть за ЦСКА.

– Как разрывались между одновременными кубковыми матчами «Крыльев» и ЦСКА в среду? Болеете-то за обе команды.

– Обе и смотрел. Попал на концовку армейцев с «Уралом», потом «Крылья» с «Краснодаром» захватил, матчи завершались не в одно время. Я и «Акрон» со «Спартаком» смотрел.

– Порадовались в последнем случае?

– Радуюсь не проигрышам, а победам. Тольяттинцы молодцы, с характером, сплоченные, молодые. Сколько уже топов выбили, показывают красивый футбол, а их все недооценивают.

За «Крылья» расстроился, конечно. Они умеют брать свое на последних минутах, снова сделали камбэк, но не повезло. Чуть-чуть их не хватает в ответственных матчах.

У ЦСКА же впереди ответный матч в Екатеринбурге, шансы есть.

– Почему житель Самарской области болеет за «Крылья», понятно. Откуда взялась симпатия к армейцам?

– В 2005-м посмотрел ночью их победу в Кубке УЕФА. Просто включил телевизор, а там футбол. И так понравилось, что с тех пор болею за ЦСКА. Даже за «Крылья» еще не болел, а ЦСКА уже симпатизировал.

– Знаю, что у вас оформлен Fan ID. Когда им воспользуетесь?

– Уже ходил с семьей на «Крылья» – «Динамо» в том году. 29 апреля планирую попасть на «Зенит» в Самаре, – сказал трехкратный призер Олимпиады-2022 по биатлону.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пирс Морган
Золотые времена
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ks-1993
В Самаре тоже, точнее закат, КС-АЗ 5:3 эпично
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий