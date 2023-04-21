Эдуард Латыпов: «В 2005-м посмотрел ночью победу ЦСКА в Кубке УЕФА. Так понравилось, что с тех пор болею за армейцев»
Эдуард Латыпов рассказал, как начал болеть за ЦСКА.
– Как разрывались между одновременными кубковыми матчами «Крыльев» и ЦСКА в среду? Болеете-то за обе команды.
– Обе и смотрел. Попал на концовку армейцев с «Уралом», потом «Крылья» с «Краснодаром» захватил, матчи завершались не в одно время. Я и «Акрон» со «Спартаком» смотрел.
– Порадовались в последнем случае?
– Радуюсь не проигрышам, а победам. Тольяттинцы молодцы, с характером, сплоченные, молодые. Сколько уже топов выбили, показывают красивый футбол, а их все недооценивают.
За «Крылья» расстроился, конечно. Они умеют брать свое на последних минутах, снова сделали камбэк, но не повезло. Чуть-чуть их не хватает в ответственных матчах.
У ЦСКА же впереди ответный матч в Екатеринбурге, шансы есть.
– Почему житель Самарской области болеет за «Крылья», понятно. Откуда взялась симпатия к армейцам?
– В 2005-м посмотрел ночью их победу в Кубке УЕФА. Просто включил телевизор, а там футбол. И так понравилось, что с тех пор болею за ЦСКА. Даже за «Крылья» еще не болел, а ЦСКА уже симпатизировал.
– Знаю, что у вас оформлен Fan ID. Когда им воспользуетесь?
– Уже ходил с семьей на «Крылья» – «Динамо» в том году. 29 апреля планирую попасть на «Зенит» в Самаре, – сказал трехкратный призер Олимпиады-2022 по биатлону.
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