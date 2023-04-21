Эдуард Латыпов: «В 2005-м посмотрел ночью победу ЦСКА в Кубке УЕФА. Так понравилось, что с тех пор болею за армейцев»

Эдуард Латыпов рассказал, как начал болеть за ЦСКА.

– Как разрывались между одновременными кубковыми матчами « » и ЦСКА в среду? Болеете-то за обе команды.

– Обе и смотрел. Попал на концовку армейцев с «Уралом», потом «Крылья» с «Краснодаром» захватил, матчи завершались не в одно время. Я и « » со «Спартаком» смотрел.

– Порадовались в последнем случае?

– Радуюсь не проигрышам, а победам. Тольяттинцы молодцы, с характером, сплоченные, молодые. Сколько уже топов выбили, показывают красивый футбол, а их все недооценивают.

За «Крылья» расстроился, конечно. Они умеют брать свое на последних минутах, снова сделали камбэк, но не повезло. Чуть-чуть их не хватает в ответственных матчах.

У ЦСКА же впереди ответный матч в Екатеринбурге, шансы есть.

– Почему житель Самарской области болеет за «Крылья», понятно. Откуда взялась симпатия к армейцам?

– В 2005-м посмотрел ночью их победу в Кубке УЕФА. Просто включил телевизор, а там футбол. И так понравилось, что с тех пор болею за ЦСКА. Даже за «Крылья» еще не болел, а ЦСКА уже симпатизировал.

– Знаю, что у вас оформлен Fan ID. Когда им воспользуетесь?

– Уже ходил с семьей на «Крылья» – «Динамо» в том году. 29 апреля планирую попасть на «Зенит» в Самаре, – сказал трехкратный призер Олимпиады-2022 по биатлону.