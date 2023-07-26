Носкова о сборе на Семинском перевале: «Мне приходится ходить чуть ли не пешком, чтобы удержать первую зону. Самочувствие часто бывает не очень хорошее»

Теги сборная России жен Матч ТВ Екатерина Носкова (Мошкова) Биатлон

Биатлонистка Екатерина Носкова рассказала о тренировках на Семинском перевале на Алтае.

«По себе могу сказать, что у меня сильно вырастает пульс – до 15-20 ударов. При той же интенсивности, которую я выполняю на равнине.

Мне приходится ходить чуть ли не пешком на некоторых тренировках, чтобы удержать первую зону, которую говорят тренеры. Ну и в принципе самочувствие часто бывает не очень хорошее: болит голова, давит. В общем, так себе симптомы.

У нас тут выключают свет, Wi-Fi, бывает, что вода горячая не очень горячая, а еле тепленькая», – сказала Носкова

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