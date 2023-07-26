Носкова о сборе на Семинском перевале: «Мне приходится ходить чуть ли не пешком, чтобы удержать первую зону. Самочувствие часто бывает не очень хорошее»

Биатлонистка Екатерина Носкова рассказала о тренировках на Семинском перевале на Алтае.

«По себе могу сказать, что у меня сильно вырастает пульс – до 15-20 ударов. При той же интенсивности, которую я выполняю на равнине.

Мне приходится ходить чуть ли не пешком на некоторых тренировках, чтобы удержать первую зону, которую говорят тренеры. Ну и в принципе самочувствие часто бывает не очень хорошее: болит голова, давит. В общем, так себе симптомы.

У нас тут выключают свет, Wi-Fi, бывает, что вода горячая не очень горячая, а еле тепленькая», – сказала .