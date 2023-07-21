Наталья Гербулова: «В команде есть несколько правил, которые мы должны соблюдать. За нарушение скидываемся деньгами»

Биатлонистка Наталья Гербулова рассказала о штрафах в команде из-за нарушения режима.

Гербулова тренируется в группе Артема Истомина.

— Я слышал, что у вас в команде за определенные нарушения режима или мат на тренировках нужно скидываться деньгами, которые потом вы разыгрываете между собой, например, в стрельбе.

— Да, у нас есть несколько правил, которые мы должны соблюдать: вовремя прийти на тренировку, вовремя быть в комнате перед отбоем, не ругаться матом, вовремя скидывать часы. Косячить, конечно, стало затратно. И потом эта сумма разыгрывается либо на стрельбе, либо на контрольной тренировке. Мат, бывает, проскальзывает. За весь период я отдала три тысячи. Ну, а что?

— Что тебя выводило?

— Ну где-то палец ты повредил — ну как ты не скажешь наше любимое русское слово.

— Командный общак — нормальная практика же. В футболе это распространено.

— Да, оттуда и пошло. Такой подход заставляет тебя быть дисциплинированнее, что и рождает твой результат.

— В связи с последними событиями — какая у тебя цель в биатлоне? Сейчас Олимпиада кажется чем-то недоступным, поэтому многие спортсмены, возможно, готовы отказаться от этой мечты, чтобы не разочароваться.

— Моя цель — попадание на Олимпиаду-2026. Надеюсь, что все будет в порядке. Я считаю, что не надо отказываться от мечты, надо идти и работать. Моя цель — становиться лучше с каждым днем, и для этого я пытаюсь делать все, что могу! – сказала .