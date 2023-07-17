Дмитрий Губерниев: «Может быть, те, кто зажал Сливко форму, сами любят одеваться в летние женские тренировочные костюмы? Кто знает?»

Дмитрий Губерниев высказался о ситуации Виктории Сливко, которой не выдали летнюю экипировку.

«Мы знаем, что в СБР есть люди, которые известные жадины. Конечно, это очень странная мотивировка. Может быть, те, кто зажал Вике форму, сами любят одеваться в летние женские тренировочные костюмы? Кто знает?

Но я очень надеюсь, что Виктория пойдет в магазин и купит себе экипировку сама. Она ведь самостоятельная девушка.

Вообще, на самом деле, должна быть щедрость души. Но мы уже видели, что забота о людях — это последнее, что волнует моих друзей из .

Вот, например, вчера была годовщина со дня гибели Игоря Малиновского, и Союз биатлонистов России об этом даже не написал. Получается, им наплевать на тех, кто жив, и на тех, кто мертв», – сказал .

Виктория Сливко: «В конце сезона обговаривали, что я остаюсь на зарплате и с экипировкой, но потом оказалось, что экипировка мне опять не положена»