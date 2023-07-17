Дмитрий Губерниев: «Может быть, те, кто зажал Сливко форму, сами любят одеваться в летние женские тренировочные костюмы? Кто знает?»

Теги сборная России жен Союз биатлонистов России Дмитрий Губерниев Виктория Сливко Игорь Малиновский Матч ТВ Биатлон

Дмитрий Губерниев высказался о ситуации Виктории Сливко, которой не выдали летнюю экипировку.

«Мы знаем, что в СБР есть люди, которые известные жадины. Конечно, это очень странная мотивировка. Может быть, те, кто зажал Вике форму, сами любят одеваться в летние женские тренировочные костюмы? Кто знает?

Но я очень надеюсь, что Виктория пойдет в магазин и купит себе экипировку сама. Она ведь самостоятельная девушка.

Вообще, на самом деле, должна быть щедрость души. Но мы уже видели, что забота о людях — это последнее, что волнует моих друзей из СБР.

Вот, например, вчера была годовщина со дня гибели Игоря Малиновского, и Союз биатлонистов России об этом даже не написал. Получается, им наплевать на тех, кто жив, и на тех, кто мертв», – сказал Губерниев

Виктория Сливко: «В конце сезона обговаривали, что я остаюсь на зарплате и с экипировкой, но потом оказалось, что экипировка мне опять не положена»

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бартоломью Робертс
А может быть на гонорар от корпоратива, Губернику стоит купить комплект амуниции для родной гребной спортшколы, а не молотить языком попусту?
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Великий Алонсо
Потому что кроме наяривающего Губерниева, на Сливко всем пофигу. Почти 30, а так и осталась черепахой уровня Кубка IBU, очень посредственная биатлонистка для международных соревнований.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анатолий К
Толку от неё для сборной - 0. Поэтому и экипир не дали. Тренируется сама для себя.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
тоторо
ну не дали и не дали. не десять тыщ чай стоит. сама купит
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
притвиц
Шлепало открыло свой рот , дело не в жадности СБР, а в предварительных договоренностях, где летняя форма для спортсменов не тренирующихся централизовано не прописана, зимнюю выдадут даже Сливко , а Виктории следовало помолчать, сама же отказалась от централизованной подготовки.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Биатлонная зима
Ну Губер здесь прав , что заступился за Вику. Ну не смешно вообще зажимать, то что положено
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
papadok
Пришло новое время, в нем новые герои.
"Обидели юродивого, отняли копеечку,,,"
"Вели, Дима, зарезать их, как ты пытаешься зарезать Виктора Майгурова" (с)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий