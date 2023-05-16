Миронова будет готовиться в группе Истомина за счет региона

Теги сборная России жен Союз биатлонистов России Павел Ростовцев Светлана Миронова Артем Истомин Биатлон

Биатлонистка Светлана Миронова будет готовиться в группе Артема Истомина за счет региона.

Об этом сообщил вице‑президент СБР по спорту с функционалом главного тренера сборной Павел Ростовцев.

«Подготовка Мироновой будет вестись за счет региона. Федерация Свердловской области вышла с инициативой к СБР о том, чтобы привлечь ее к группе Артема Истомина за счет региона. Мы ожидаем ее 20 мая на сборе в Сочи», – сказал Ростовцев.

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3 комментария

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Katerinapv
Ответ khinskiy
Ростовцев там под пытками выдаёт информацию? Сразу про всех сказать нельзя?
Это новости «штампуют» из его пресс-конференции. Вот ссылка, если хотите посмотреть: https://www.youtube.com/watch?v=pLhl8sbQLls
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khinskiy
Ответ Katerinapv
Это новости «штампуют» из его пресс-конференции. Вот ссылка, если хотите посмотреть: https://www.youtube.com/watch?v=pLhl8sbQLls
Большое спасибо.
0
0
0
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