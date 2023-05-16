Миронова будет готовиться в группе Истомина за счет региона

Биатлонистка Светлана Миронова будет готовиться в группе Артема Истомина за счет региона.

Об этом сообщил вице‑президент по спорту с функционалом главного тренера сборной .

«Подготовка Мироновой будет вестись за счет региона. Федерация Свердловской области вышла с инициативой к СБР о том, чтобы привлечь ее к группе за счет региона. Мы ожидаем ее 20 мая на сборе в Сочи», – сказал Ростовцев.