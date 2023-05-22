Группа Шашилова проводит сбор в Раубичах

Российские биатлонистки, тренирующиеся под руководством , проводят сбор в белорусских Раубичах.

В состав группы Шашилова входят , , , , Анастасия Батманова, Юлия Шеллер, Кира Дюжева и Анна Грухвина.

«Девчонки передают всем привет 🫶🏼 И мои 75 кг тоже 🥐», – написала Батманова.