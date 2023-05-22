Группа Шашилова проводит сбор в Раубичах
Российские биатлонистки, тренирующиеся под руководством Михаила Шашилова, проводят сбор в белорусских Раубичах.
В состав группы Шашилова входят Ирина Казакевич, Тамара Дербушева, Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко, Анастасия Батманова, Юлия Шеллер, Кира Дюжева и Анна Грухвина.
«Девчонки передают всем привет 🫶🏼 И мои 75 кг тоже 🥐», – написала Батманова.
Ну, положим Дербушева всегда была девчулей "в теле", но почему так разнесло Шевченку А и Батманову?!!!
Они и тренер, что вообще не следят за весом? Как тюлени какие то!
Такие могут и мобилу отжать в переулке, даже без оружия.