Группа Шашилова проводит сбор в Раубичах

Теги сборная России жен фото Михаил Шашилов Тамара Дербушева (Воронина) Ирина Казакевич Анастасия Шевченко Анастасия Батманова Анна Грухвина Наталия Шевченко (Мекрюкова) Кира Дюжева Юлия Шеллер Биатлон

Российские биатлонистки, тренирующиеся под руководством Михаила Шашилова, проводят сбор в белорусских Раубичах.

В состав группы Шашилова входят Ирина Казакевич, Тамара Дербушева, Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко, Анастасия Батманова, Юлия Шеллер, Кира Дюжева и Анна Грухвина.

«Девчонки передают всем привет 🫶🏼 И мои 75 кг тоже 🥐», – написала Батманова.

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gondeira
Что это?!!!
Ну, положим Дербушева всегда была девчулей "в теле", но почему так разнесло Шевченку А и Батманову?!!!
Они и тренер, что вообще не следят за весом? Как тюлени какие то!
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Мельников
Шевченко А. и Дербушеву разнесло то как, срочно худеть всем, кроме лыжниц
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вероника Терюшкова
Дюжеву и Шеллер в «свои» не берут, видимо. Тяжело им будет тренироваться. Может поэтому Кудисова и сбежала к Истомину в этом сезоне. Грухвину зато приняли, раз она подружка второй Шевченко
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Додик Аксель
Кровь с молоком наши девчата. С такими на лыжне столкнёшься, не скоро встанешь. )))
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
maximus388
Выглядят как штангистки. У Анастасии Шевченко с тейпами на ногах вообще идеальное попадание в образ.
Такие могут и мобилу отжать в переулке, даже без оружия.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Биатлонная зима
Видимо у нас в стране тренировочных ( по биатлону) трасс кроме Кавголово нет
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анатолий К
Ответ Gondeira
Что это?!!! Ну, положим Дербушева всегда была девчулей "в теле", но почему так разнесло Шевченку А и Батманову?!!! Они и тренер, что вообще не следят за весом? Как тюлени какие то!
Здоровые девчонки, есть запас прочности, есть что сгонять!
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
тоторо
Ответ Gondeira
Что это?!!! Ну, положим Дербушева всегда была девчулей "в теле", но почему так разнесло Шевченку А и Батманову?!!! Они и тренер, что вообще не следят за весом? Как тюлени какие то!
да иру тоже разнесло
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Velirpa
российские биатлонистки все ближе к кассиршам из Магнита, бгг
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TBFTT
Реально похожи на кассирш из супермаркета, только 3-я слева норм выглядит увидев их на улице и не подумал бы, что это спортсменки, тем более сборной страны.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Adolf Glieder
Нормально все выглядят, просто ракурс такой. Батманова на других фото вообще не такая.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gondeira
Ответ тоторо
да иру тоже разнесло
Ирка с Наташкой как раз выглядят атлетично, как и положено спортсменкам силового вида спорта. А вот у Грухвиной явно мышц в ножках не хватает.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
тоторо
Ответ Вероника Терюшкова
Дюжеву и Шеллер в «свои» не берут, видимо. Тяжело им будет тренироваться. Может поэтому Кудисова и сбежала к Истомину в этом сезоне. Грухвину зато приняли, раз она подружка второй Шевченко
ну батманова как то же влилась
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий