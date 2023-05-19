Падин о переходах лыжниц: «Сейчас уровень женского биатлона не слишком высок. Почему бы его не усилить спортсменками из лыжных гонок?»

Тренер Андрей Падин заявил, что положительно относится к переходам лыжниц в биатлон.

работает в группе .

– Второй год подряд вашу группу пополняет бывшая лыжница. Что ждете от и насколько это перспективное направление – брать спортсменок из лыжных гонок?

– Это не новое направление. Оно было и в предыдущие годы. Светлана Ишмуратова тоже была приглашена перед Олимпийскими играми в Нагано и впоследствии стала двукратной олимпийской чемпионкой.

Это неплохое направление. Мы все понимаем, что сейчас уровень женского биатлона не слишком высок.

Почему бы его не усилить спортсменками из лыжных гонок с потенциалом в стрельбе, который они могут реализовать и принести большую пользу нашему с вами любимому виду спорта? – сказал тренер.