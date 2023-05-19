Падин о переходах лыжниц: «Сейчас уровень женского биатлона не слишком высок. Почему бы его не усилить спортсменками из лыжных гонок?»

Теги сборная России жен Андрей Падин Михаил Шашилов Анна Грухвина Биатлон

Тренер Андрей Падин заявил, что положительно относится к переходам лыжниц в биатлон.

Падин работает в группе Михаила Шашилова.

– Второй год подряд вашу группу пополняет бывшая лыжница. Что ждете от Анны Грухвиной и насколько это перспективное направление – брать спортсменок из лыжных гонок?

– Это не новое направление. Оно было и в предыдущие годы. Светлана Ишмуратова тоже была приглашена перед Олимпийскими играми в Нагано и впоследствии стала двукратной олимпийской чемпионкой.

Это неплохое направление. Мы все понимаем, что сейчас уровень женского биатлона не слишком высок.

Почему бы его не усилить спортсменками из лыжных гонок с потенциалом в стрельбе, который они могут реализовать и принести большую пользу нашему с вами любимому виду спорта? – сказал тренер.

1 комментарий

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Биатлонная зима
Так и надо было разрешить давно, все же лыжная подготовка очень важна для биатлона
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