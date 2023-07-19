Миронова о том, что готовится за счет региона: «Большой разницы не чувствую. Тренеры со мной работают так же, как со всеми»

Теги сборная России жен Центр спортивной подготовки Светлана Миронова Биатлон

Биатлонистка Светлана Миронова высказалась о непопадании на централизованную подготовку.

Спортсменка тренируется в группе Артема Истомина за счет средств Федерации биатлона Свердловской области.

– Есть ли разница в том, что тренируетесь за счет региона?

– Большой разницы не чувствую. Тренеры со мной работают так же, как со всеми. Не чувствую какого‑то ущемления.

Единственное – у меня нет зарплаты в ЦСП, у меня нет экипировки, ну и все моменты приходится организовывать самой. Например, купить билеты, отчитаться за них. Бюрократия, так скажем.

Все это приходится делать самой, раньше я с этим не сталкивалась, – сказала Миронова.

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