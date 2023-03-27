Истомин о проблемах Мироновой со здоровьем: «Понимание, как все исправить, есть, но надо найти специалистов. Ищем их по всей России»

Тренер Артем Истомин высказался о будущем биатлонистки .

Накануне Миронова сообщила, что досрочно завершает сезон.

«Она, возможно, ошиблась, вовремя не сказала, что не побежит. Ее состояние не изменилось. И в Тюмени, и здесь состояние одинаково плохое. Ищем варианты, как поправить ее здоровье. Она пыталась бежать гонки, но этого оказалось недостаточно.

Не все так просто, как хотелось бы. Быстро такой вопрос не решить. Понимание, как все исправить, есть, но надо найти специалистов. Ищем их по всей России, не знаю, больше ли вариантов за границей. У нас страна большая, должны найти.

Она уже сейчас начинает процесс лечения. При этом Светлана твердо намерена продолжать карьеру в биатлоне, она психологически устойчива в этом смысле», – сказала Истомин.