Истомин о проблемах Мироновой со здоровьем: «Понимание, как все исправить, есть, но надо найти специалистов. Ищем их по всей России»

Теги сборная России жен Светлана Миронова Артем Истомин Биатлон

Тренер Артем Истомин высказался о будущем биатлонистки Светланы Мироновой.

Накануне Миронова сообщила, что досрочно завершает сезон.

«Она, возможно, ошиблась, вовремя не сказала, что не побежит. Ее состояние не изменилось. И в Тюмени, и здесь состояние одинаково плохое. Ищем варианты, как поправить ее здоровье. Она пыталась бежать гонки, но этого оказалось недостаточно.

Не все так просто, как хотелось бы. Быстро такой вопрос не решить. Понимание, как все исправить, есть, но надо найти специалистов. Ищем их по всей России, не знаю, больше ли вариантов за границей. У нас страна большая, должны найти.

Она уже сейчас начинает процесс лечения. При этом Светлана твердо намерена продолжать карьеру в биатлоне, она психологически устойчива в этом смысле», – сказала Истомин.

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7 комментариев

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alter Kauz
Конкретно, что за болезнь надо знать. У нас в селе фельдшер очень грамотный, может быть, что и присоветовал бы.
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тоторо
Ответ encaro_one
Шаманов ищут? Что за редкий специалист, что нет в заведениях ФМБА.
да скорее всего надуманная болезнь. у Логинова хотя б обьявили что это давление. а что у светы? Помню в каком то году у Пидгрушной какая то хворь была и они вью раздавали что вот никак не могут понять что за болезнь такая, но при этом она бегала тогда очень неплохо. Почему то эти непонятные болезни случаются только с биатлонистами
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encaro_one
Шаманов ищут? Что за редкий специалист, что нет в заведениях ФМБА.
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болельшица
Голову и мозг нужно немного поправить Свете, а так всё ок))) Может быть ей просто мужика нормального найти и сразу все хвори пройдут?!))
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maripous
Эту Миронову так пиарили , в свое время.Прям надежда женского биатлона. А в итоге пшик и непонятные болезни.
Ну пусть лечится и уходит из профессионального спорта. Толку от нее уже не будет.
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тоторо
так что за болезнь такя неведомая у нее? и как ее лечат сейчас?
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Погладь быка
лагуточкина и дмитриева найти не можете? Работают на Эдичку?
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