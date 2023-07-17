Пак о словах Сливко про экипировку: «Сразу было объявлено, что летнюю экипировку получают только те, кто готовится на централизованной подготовке»

Теги сборная России сборная России жен Союз биатлонистов России Александр Пак Виктория Сливко Биатлон

В Союзе биатлонистов России объяснили, почему Виктория Сливко не получила экипировку.

«Сразу было объявлено, что летнюю экипировку получают только те, кто готовится на централизованной подготовке. Зимнюю получит каждый сборник», – рассказал исполнительный директор СБР Александр Пак.

Виктория Сливко: «В конце сезона обговаривали, что я остаюсь на зарплате и с экипировкой, но потом оказалось, что экипировка мне опять не положена»

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2 комментария

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Биатлонная зима
У не голым же бегать, есть одежда в запасе у Вики. А вообще , что происходит внутри СБР темный лес
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Анатолий К
Даже пионерская сборная России экипировкой в интернете блещут. А Вике не положено.
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