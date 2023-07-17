Пак о словах Сливко про экипировку: «Сразу было объявлено, что летнюю экипировку получают только те, кто готовится на централизованной подготовке»

В Союзе биатлонистов России объяснили, почему Виктория Сливко не получила экипировку.

«Сразу было объявлено, что летнюю экипировку получают только те, кто готовится на централизованной подготовке. Зимнюю получит каждый сборник», – рассказал исполнительный директор СБР Александр Пак.

Виктория Сливко: «В конце сезона обговаривали, что я остаюсь на зарплате и с экипировкой, но потом оказалось, что экипировка мне опять не положена»