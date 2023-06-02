Александр Пак: «Чтобы всех все устроило, нужно провести народное эсэмэс-голосование «Кого бы вы хотели видеть в сборной»

Исполнительный директор СБР Александр Пак высказался о критике решений организации.

— Часто в последние дни звучит претензия, что СБР принимает непопулярные решения, но никому ничего не объясняет. Согласны с ней?

— Мне кажется, чтобы всех все устроило, нужно провести народное эсэмэс-голосование «Кого бы вы хотели видеть в сборной» и собирать команду по итогам опроса болельщиков, может, тогда и вопросов не будет. Однако у нас есть тренеры, и они вырабатывают критерии отбора в команду. Возможно, в процессе их меняют.

Я только недавно узнал от спортсменов, что критерии отбора были изменены. Честно — был не в курсе. Но, повторюсь, эти критерии выработали и потом, возможно, поменяли тренеры сборной. Причем при согласовании с тренерами регионов, которые входят в тренерский совет. То, что все критерии отбора в команду и на ставки ЦСП якобы делает команда , слюнявя карандаш и сидя в кабинетах, абсолютная чушь.

Можно поднять протоколы тренерского совета, где четко прописаны все вопросы. Нужно ли это доносить до общественности? Не знаю. Возможно, стоило бы. Хотя я всегда считал, что это внутренняя работа.

— Я понимаю, что не к вам вопрос, почему выбрали того или иного спортсмена в команду. Но правильно ли, что критерии отбора тренерами были изменены?

— Я считаю, что это неправильно, правила нужно оговаривать на берегу. Но я не влезаю в эту тему. Повторюсь, за подготовку спортсменов отвечают тренеры. Раз они что-то изменили, они за это несут ответственность.

— Если это не контролировать, тогда может возникнуть несправедливость, которая в итоге и возникла.

— У нас четыре группы. Четыре тренера — это значит больший вариант попадания в команду того или иного спортсмена, чем если бы был один. Но если четыре тренера не захотели увидеть кого-то из спортсменов у себя в команде, значит, степень несправедливости уменьшается в четыре раза. Нет?

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— Не смущает, что в итоге спортсмены доходят до СМИ, так как не могут решить вопрос с тренерами и руководством?

— Скажем так, удивляет. Одни спортсмены решали вопрос в диалоге с тренерами, и он был решен внутри . Почему другие предпочли делать это через СМИ? Не знаю, в душу другого человека не залезешь. Видимо, посчитали, что их тренеры эту проблему не решат. Но никаких сигналов с их стороны не было. Повторюсь, как и год назад, мы занимаемся решением этого сложного вопроса, – сказал Пак.