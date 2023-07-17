Виктория Сливко: «В конце сезона обговаривали, что я остаюсь на зарплате и с экипировкой, но потом оказалось, что экипировка мне опять не положена»
Биатлонистка Виктория Сливко сообщила, что в ей не выдали экипировку в сборной.
— Оставили без экипировки, наверное, потому что я на самоподготовке. В конце сезона обговаривали, что я остаюсь на зарплате и с экипировкой, но потом оказалось, что мне экипировка опять не положена, как и в прошлом году.
Ну на нет и суда нет. Ну хорошо — куплю сама. Плюс регион что‑то выдает. Есть в чем ходить, не жалуюсь.
— На зарплате‑то оставили?
— На зарплате меня оставили, только экипировкой обделили, – сказала Сливко.
А иначе, как понять, кто у нас сборная, а кто за счёт региона, кто в сборной, но не на ставке, а кто наоборот, на ставке, но не в сборной?