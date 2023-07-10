Жаклен, Гигонна и Фабьен Клод выступили в гонке L’Étape du Tour по маршруту этапа «Тур де Франс», Сабликова победила в женском заезде

Теги Луи Абер Тур де Франс велошоссе сборная Франции Мартина Сабликова Флоран Клод Антонин Гигонна Эмильен Жаклен Биатлон

Французские биатлонисты выступили в велогонке по маршруту «Тур де Франс».

L’Étape du Tour – ежегодная гонка по маршруту одного из этапов «Тур де Франс», которая проводится для любителей. В этом году участники проехали по маршруту 14-го этапа многодневки.

Протяженности гонки – 157 км, набор высоты – 4100 м. На маршруте Аннемасс – Морзин одна вершина высшей категории Коль-де-Жу-План (1690 м) и три вершины – первой категории: Коль-де-Ку (1113 м), Коль-де-Фе (1118 м) и Коль-де-ла-Рамаз (1612 м).

У мужчин победу одержал велогонщик Артус Жаладо, он преодолел маршрут за 4 часа 32 минуту и 43 секунды.

Бывший французский биатлонист Луи Абер занял 76-е место (5.11,18). Действующий спортсмен сборной Франции Фабьен Клод финишировал 160-м (5.24,48), Эмильен Жаклен – 232-м (5.33,35), Антонин Гигонна – 250-м (2.34,40). Выступающий за Бельгию Флоран Клод занял 378-е место (5.44,17).

У женщин выиграла трехкратная олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Мартина Сабликова, она проехала дистанцию за 5.20,8.

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