Мартен Фуркад, Жаклен и Гигонна проедут любительскую велогонку по маршруту «Тур де Франс»
Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад поучаствует в любительской велогонке L’Etape du Tour, которая проходит по маршруту «Тур де Франс».
Фуркад выйдет на старт 9 июля вместе с французскими биатлонистами Эмильеном Жакленом и Антонином Гигонна. Маршрут гонки на 157 км проходит через коммуны Аннемас и Морзин.
Участие в L’Etape du Tour также примет чемпион мира по футболу и бывший игрок сборной Франции Биксант Лизаразю.
Не то что некоторые тушки с участками, просиживающие штаны непонятно где. Правда, понятно зачем. Мани.