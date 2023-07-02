Мартен Фуркад, Жаклен и Гигонна проедут любительскую велогонку по маршруту «Тур де Франс»

Теги Тур де Франс велошоссе сборная Франции Биксант Лизаразю Мартен Фуркад Антонин Гигонна Эмильен Жаклен Биатлон

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад поучаствует в любительской велогонке L’Etape du Tour, которая проходит по маршруту «Тур де Франс».

Фуркад выйдет на старт 9 июля вместе с французскими биатлонистами Эмильеном Жакленом и Антонином Гигонна. Маршрут гонки на 157 км проходит через коммуны Аннемас и Морзин.

Участие в L’Etape du Tour также примет чемпион мира по футболу и бывший игрок сборной Франции Биксант Лизаразю.

 

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AminO2
С винтовками?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
JL JL
Вот Мартен, спортсмен до мозга костей!
Не то что некоторые тушки с участками, просиживающие штаны непонятно где. Правда, понятно зачем. Мани.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий