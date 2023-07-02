Мартен Фуркад, Жаклен и Гигонна проедут любительскую велогонку по маршруту «Тур де Франс»

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад поучаствует в любительской велогонке L’Etape du Tour, которая проходит по маршруту «Тур де Франс».

Фуркад выйдет на старт 9 июля вместе с французскими биатлонистами Эмильеном Жакленом и Антонином Гигонна. Маршрут гонки на 157 км проходит через коммуны Аннемас и Морзин.

Участие в L’Etape du Tour также примет чемпион мира по футболу и бывший игрок сборной Франции Биксант Лизаразю.