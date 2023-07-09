Реконструкция стадиона в Антхольце приостановлена из-за перезапуска тендера. Там пройдет биатлонный турнир Олимпиады-2026

Теги бизнес стадион Антхольц Олимпиада-2026 деньги Биатлон

Реконструкция биатлонного стадиона в Антхольце приостановлена из-за перезапуска тендера.

На арене пройдут соревнования по биатлону на Олимпиаде-2026 в Милане.

По плану на стадионе, помимо прочего, должны построить подземное крытое стрельбище. На работу по реконструкции выделено 40 миллионов евро.

Изначально тендер на работы выиграла компания Unionbau, но позже результаты тендера были аннулированы административным судом Больцано после апелляции со стороны Gasser/Ploner.

Теперь тендер будет перезапущен. Мэр комунны Разен-Антхольц Томас Шустер обещает, что все работы будут завершены в срок – к 2025 году.

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1 комментарий

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гилберт
Перезапуска Тиндера.
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