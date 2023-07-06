Экхофф о том, что Брезаз-Буше обвинила Симон в мошенничестве: «Надеюсь, что это неправда. Знаю их обеих и не думаю, что это произошло специально»

Теги сборная Франции жен Тириль Экхофф Жюстин Брезаз-Буше Жюлия Симон деньги Биатлон

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф высказалась о ситуации Жюлии Симон.

Ранее стало известно, что Симон подозревается в мошенничестве с банковскими картами. Один из исков на нее подала олимпийская чемпионка Жюстин Брезаз-Буше, а второй поступил от члена штаба французской сборной по биатлону.

В иске Брезаз-Буше говорится, что Симон использовала ее кредитку во время прошлогоднего биатлонного фестиваля Blink и совершила покупки на сумму от 1000 до 2000 евро. 

«Думаю, что это особый случай. Бывает, что вам приходится одолжить у товарища по команде банковскую карту, но злоупотребить этим – нечто необычное. 

Это приводит к острому конфликту и недоверию между двумя людьми и, вероятно, не может хорошо отразиться на атмосфере в команде.

Мы не знаем, что произошло, но мне это кажется очень странным. 

Я надеюсь, что это неправда. Я знаю их обеих и не думаю, что это произошло специально, но довольно драматично, когда это попадает в СМИ и становится достоянием общественности. Это действительно больно видеть», – сказала Экхофф. 

Обладатель Кубка мира Жюлия Симон подозревается в мошенничестве с банковскими картами

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1 комментарий

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ɔculpa
Лина Лоцик, не думаю, что Экхофф изъяснялась на русском, поэтому сообщаю вам: нельзя одолжить у кого-то карту. Можно её – кому-то одолжить. У кого-то можно занять, но так обычно говорят про деньги, а если речь про предмет, то больше подходит "позаимствовать". И уж точно не "одолжить".
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