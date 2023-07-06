Экхофф о том, что Брезаз-Буше обвинила Симон в мошенничестве: «Надеюсь, что это неправда. Знаю их обеих и не думаю, что это произошло специально»

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф высказалась о ситуации Жюлии Симон.

Ранее стало известно, что Симон подозревается в мошенничестве с банковскими картами. Один из исков на нее подала олимпийская чемпионка Жюстин Брезаз-Буше, а второй поступил от члена штаба французской сборной по биатлону.

В иске Брезаз-Буше говорится, что Симон использовала ее кредитку во время прошлогоднего биатлонного фестиваля Blink и совершила покупки на сумму от 1000 до 2000 евро.

«Думаю, что это особый случай. Бывает, что вам приходится одолжить у товарища по команде банковскую карту, но злоупотребить этим – нечто необычное.

Это приводит к острому конфликту и недоверию между двумя людьми и, вероятно, не может хорошо отразиться на атмосфере в команде.

Мы не знаем, что произошло, но мне это кажется очень странным.

Я надеюсь, что это неправда. Я знаю их обеих и не думаю, что это произошло специально, но довольно драматично, когда это попадает в СМИ и становится достоянием общественности. Это действительно больно видеть», – сказала Экхофф.

Обладатель Кубка мира Жюлия Симон подозревается в мошенничестве с банковскими картами