Адвокат Симон: «Предоставьте доказательства того, что она пользовалась чужими картами. Можно легко взломать сайт Минобороны – не то что электронную почту»

Теги сборная Франции жен Жюстин Брезаз-Буше Жюлия Симон деньги Биатлон

Адвокат Жан-Мишель Рейно высказался о деле биатлонистки Жюлии Симон.

Ранее сообщалось, что Симон подозревается в мошенничестве с банковскими картами. Один из исков на нее подала олимпийская чемпионка Жюстин Брезаз-Буше, а второй поступил от члена штаба французской сборной по биатлону. 

По информации французских СМИ, Симон использовала компьютер и электронную почту партнерши по команде для того, чтобы воспользоваться ее банковской картой и купить в Интернете экшн-камеры GoPro. 

«Предоставьте мне доказательства того, что Жюлия Симон использовала эти кредитные карты. Речь идет о двух жалобах, от января и июня 2023 года, по фактам от августа 2022 года. И о возмещении ущерба в размере 1600 и 20 евро.

Я видел, как легко могут взломать сайт Министерства обороны – не то что электронную почту спортсменки. 

Не буду вдаваться в суть дела, но сегодня, когда речь идет о покупках в Интернете, есть двойные гарантии безопасности. Это вызывает вопросы в данном случае. Жюлия Симон не нуждается в деньгах и может купить камеру, если захочет», – заявил адвокат.

Если вина Симон будет доказана, ей грозит до пяти лет лишения свободы и штраф в размере до 375 000 евро, сообщает Nordic Magazine. Это максимальное наказание, установленное уголовным кодексом Франции за кражу банковской карты или ее использование в мошеннических целях. 

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3 комментария

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Gondeira
Н самом деле - факт "подачи в суд" - должен освещаться в СМИ ток как факт ... подачи в суд. Не более.
А вот итоги суда МОГУТ освещаться уже с "клеймами" 0 мошенница(как ответчик, так и истец), уголовница и пр.
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притвиц
Ответ Gondeira
Н самом деле - факт "подачи в суд" - должен освещаться в СМИ ток как факт ... подачи в суд. Не более. А вот итоги суда МОГУТ освещаться уже с "клеймами" 0 мошенница(как ответчик, так и истец), уголовница и пр.
Совершенно верно, а получается, что еще ничего не доказано, а человека уже смешали с грязью .
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Добрый_Ээх
Ответ притвиц
Совершенно верно, а получается, что еще ничего не доказано, а человека уже смешали с грязью .
наших спортсменов легко и непринужденно мешают с грязью по национальному признаку. эти чем чище?
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