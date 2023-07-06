Адвокат Симон: «Предоставьте доказательства того, что она пользовалась чужими картами. Можно легко взломать сайт Минобороны – не то что электронную почту»

Адвокат Жан-Мишель Рейно высказался о деле биатлонистки Жюлии Симон.

Ранее сообщалось, что Симон подозревается в мошенничестве с банковскими картами. Один из исков на нее подала олимпийская чемпионка Жюстин Брезаз-Буше, а второй поступил от члена штаба французской сборной по биатлону.

По информации французских СМИ, Симон использовала компьютер и электронную почту партнерши по команде для того, чтобы воспользоваться ее банковской картой и купить в Интернете экшн-камеры GoPro.

«Предоставьте мне доказательства того, что Жюлия Симон использовала эти кредитные карты. Речь идет о двух жалобах, от января и июня 2023 года, по фактам от августа 2022 года. И о возмещении ущерба в размере 1600 и 20 евро.

Я видел, как легко могут взломать сайт Министерства обороны – не то что электронную почту спортсменки.

Не буду вдаваться в суть дела, но сегодня, когда речь идет о покупках в Интернете, есть двойные гарантии безопасности. Это вызывает вопросы в данном случае. Жюлия Симон не нуждается в деньгах и может купить камеру, если захочет», – заявил адвокат.

Если вина Симон будет доказана, ей грозит до пяти лет лишения свободы и штраф в размере до 375 000 евро, сообщает Nordic Magazine. Это максимальное наказание, установленное уголовным кодексом Франции за кражу банковской карты или ее использование в мошеннических целях.