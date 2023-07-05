Суд не удовлетворил иск о нелегитимности устава Союза биатлонистов России.

Об этом сообщает пресс-служба СБР.

«Хамовнический суд опубликовал мотивированное решение по иску к СБР бывшего председателя Совета СБР Александра Еслева, с которым он выступил после конференции СБР, состоявшейся 23 июня 2022 г.

В этом решении, в частности, говорится: «Руководствуясь статьями 194-199 ГПК РФ, суд решил: в удовлетворении исковых требований Еслева А. И. к Общероссийской общественной организации « » об оспаривании решения, признании права, признании недействительными положений Устава – отказать», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте СБР.

Еслев в исковом заявлении требовал «признать недействующими положения устава СБР, противоречащие законодательству РФ до момента приведения в соответствие с законами РФ и регистрацией их Минюстом РФ» и «прекратить полномочия совета СБР с момента регистрации новой редакции устава СБР».