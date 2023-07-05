Суд не удовлетворил иск о нелегитимности устава Союза биатлонистов России

Теги Союз биатлонистов России Александр Еслев Биатлон

Суд не удовлетворил иск о нелегитимности устава Союза биатлонистов России.

Об этом сообщает пресс-служба СБР. 

«Хамовнический суд опубликовал мотивированное решение по иску к СБР бывшего председателя Совета СБР Александра Еслева, с которым он выступил после конференции СБР, состоявшейся 23 июня 2022 г.

В этом решении, в частности, говорится: «Руководствуясь статьями 194-199 ГПК РФ, суд решил: в удовлетворении исковых требований Еслева А. И. к Общероссийской общественной организации «Союз биатлонистов» об оспаривании решения, признании права, признании недействительными положений Устава – отказать», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте СБР. 

Еслев в исковом заявлении требовал «признать недействующими положения устава СБР, противоречащие законодательству РФ до момента приведения в соответствие с законами РФ и регистрацией их Минюстом РФ» и «прекратить полномочия совета СБР с момента регистрации новой редакции устава СБР».

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
udod
Губер, твой выход
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий