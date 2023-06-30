СБР оспорит решение суда о выплатах юрлицам, которые оказывали ему бухгалтерское и юридическое сопровождение

Союз биатлонистов России оспорит решение суда присудить выплату бывшему аудитору.

Об этом заявили сообщили в пресс-службе СБР.

В 2021 году СБР решил отсудить у аудиторской фирмы «Кэнсалтинг-Сервис» и индивидуального предпринимателя Ольги Рогач 5,15 млн рублей и 2 млн рублей соответственно. Эти юрлица были наняты для оказания посреднических услуг Сергеем Голиковым, бывшим на тот момент исполнительным директором СБР.

После разбирательств арбитражные суды полностью отклонили иски СБР и присудили выплатить «Кэнсалтинг-Сервис» 5,15 млн рублей, индивидуальному предпринимателю Ольге Рогач – 5,23 млн рублей.

«СБР оспорит решение арбитражного суда, потому что у нас нет фактов того, что услуги по договору оказывались СБР не только на бумаге.

К сожалению, после победы ( ) на выборах в 2020 году никаких документов по этому договору передано не было. Тогда аудиторская компания указала нам, что у СБР были выплаты, не подтвержденные документами. Мы запросили эти документы у непосредственных участников подписания договора – так и возник этот судебный процесс.

Оригинала договора мы так и не увидели – суду наши оппоненты смогли предъявить только фотокопии, которые исключают возможность проведения полноценной экспертизы.

При этом форма договора – абонентская, то есть он был составлен таким образом, что СБР должен платить в любом случае, даже если услуги по договору не предоставлялись, а штраф при неоплате услуг вовремя практически удваивает расходы СБР», – заявили в федерации.

СБР проиграл два судебных процесса юридическим лицам, которые оказывали ему бухгалтерское и юридическое сопровождение