Анна Грухвина: «Не боюсь сложностей, иначе не пришла бы в биатлон. Отдаю всю жизнь спорту для достижения вершин, а не для того, чтобы с подругами на сборах общаться»

Теги сборная России жен лыжные гонки Анна Грухвина Биатлон

Анна Грухвина заявила, что не боится сложностей, вызванных переходом в другой вид спорта.

«Я не боюсь сложностей, иначе не сделала бы такой крутой поворот в своей жизни и не перешла в другой вид спорта, не стала бы выходить из своей зоны комфорта.

Я сильно переживала, когда все окончательно решила. Но я прекрасно понимала, зачем я пришла в биатлон. Не потому, что вот, меня позвали, годика два побегаю, а там видно будет. Вовсе нет.

Если так думать, проще вообще со спортом закончить. Я всю свою жизнь отдаю спорту, отдаю для достижения вершин, а не для того, чтобы на сборах с подругами общаться.

Не секрет, что бывает и такое отношение: ну меня держат в команде и ладно, чего пыркаться. Это не про меня.

Да, есть пример Стины Нильссон и не только. Но я приложу все усилия, так что посмотрим, что из этого выйдет», – сказала Грухвина, перешедшая в биатлон из лыжных гонок. 

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1 комментарий

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Биатлонная зима
Желаю Анне точнее быть на рубеже, а ногами и так быстрая девчонка
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