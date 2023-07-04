Анна Грухвина: «Не боюсь сложностей, иначе не пришла бы в биатлон. Отдаю всю жизнь спорту для достижения вершин, а не для того, чтобы с подругами на сборах общаться»
Анна Грухвина заявила, что не боится сложностей, вызванных переходом в другой вид спорта.
«Я не боюсь сложностей, иначе не сделала бы такой крутой поворот в своей жизни и не перешла в другой вид спорта, не стала бы выходить из своей зоны комфорта.
Я сильно переживала, когда все окончательно решила. Но я прекрасно понимала, зачем я пришла в биатлон. Не потому, что вот, меня позвали, годика два побегаю, а там видно будет. Вовсе нет.
Если так думать, проще вообще со спортом закончить. Я всю свою жизнь отдаю спорту, отдаю для достижения вершин, а не для того, чтобы на сборах с подругами общаться.
Не секрет, что бывает и такое отношение: ну меня держат в команде и ладно, чего пыркаться. Это не про меня.
Да, есть пример Стины Нильссон и не только. Но я приложу все усилия, так что посмотрим, что из этого выйдет», – сказала Грухвина, перешедшая в биатлон из лыжных гонок.
1 комментарий