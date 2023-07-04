Грухвина о скандалах в биатлоне: «Настолько сосредоточена на работе, что не обращаю внимания на то, что происходит вокруг. Некогда отвлекаться»

Анна Грухвина заявила, что не обращает внимания на скандалы в российском биатлоне.

– Недавно в инфополе бушевали страсти по поводу распределения зарплат в Минспорта. В твой адрес раздавались не самые лестные комментарии: только пришла – и сразу на зарплату. Как ты к этому относишься?

– Вообще никак. Я просто на это не обращала ни малейшего внимания. Так что даже и мнения никакого по этому поводу нет.

– Ты уже почувствовала, что в медиапространстве биатлон громче и скандальнее?

– Пока нет. Я сейчас настолько сосредоточена на своей работе, что не обращаю внимания на то, что происходит вокруг меня. Некогда отвлекаться.

Да, бегло просматривала новости о моем переходе из лыж, но в целом весь шум мимо меня прошёл. Я всегда готова ответить на любые вопросы и пообщаться, но все в пределах разумного, – сказала биатлонистка.

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