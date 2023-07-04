Грухвина о скандалах в биатлоне: «Настолько сосредоточена на работе, что не обращаю внимания на то, что происходит вокруг. Некогда отвлекаться»

Теги сборная России жен Анна Грухвина Биатлон

Анна Грухвина заявила, что не обращает внимания на скандалы в российском биатлоне.

– Недавно в инфополе бушевали страсти по поводу распределения зарплат в Минспорта. В твой адрес раздавались не самые лестные комментарии: только пришла – и сразу на зарплату. Как ты к этому относишься?

– Вообще никак. Я просто на это не обращала ни малейшего внимания. Так что даже и мнения никакого по этому поводу нет.

– Ты уже почувствовала, что в медиапространстве биатлон громче и скандальнее?

– Пока нет. Я сейчас настолько сосредоточена на своей работе, что не обращаю внимания на то, что происходит вокруг меня. Некогда отвлекаться.

Да, бегло просматривала новости о моем переходе из лыж, но в целом весь шум мимо меня прошёл. Я всегда готова ответить на любые вопросы и пообщаться, но все в пределах разумного, – сказала биатлонистка.

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2 комментария

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Николай Глыбочко
Самое главное поменьше общайся с Губерниевым.
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Биатлонная зима
Молодец Анна продолжай втягиваться в биатлон и дружи с девчонками Шевченко. Они тебя подтянут в стрельбе точно. И к Губеру не приближайся
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