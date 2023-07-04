Анна Грухвина: «Расставание с Терентьевым не повлияло на уход из лыжных гонок. Принимала решение, исходя из собственного спортивного будущего»

Теги сборная России жен лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Юрий Бородавко Егор Сорин Андрей Нутрихин Александр Терентьев Анна Грухвина Биатлон

Анна Грухвина рассказала, что повлияло на ее решение перейти из лыжных гонок в биатлон.

– Прошедший сезон в лыжах у меня получился сложным. Были допущены некоторые ошибки в подготовке, из-за которых не получилось показать тот результат, на который рассчитывала. <...>

– Ты сказала, что прошедший сезон не получился из-за ошибок в подготовке. Твоих ошибок? Или и тренера тоже?

– Да, ошибки были с обеих сторон. Амбиции у меня были большие. Я отдавалась на все 100% на тренировках. Но в каких-то моментах можно было придержать меня, заменить какую-то работу на другую.

Несмотря ни на что, коньковые спринты в прошедшем сезоне у меня получались неплохо – попадание в финалы на каждом старте, выигранные прологи. Немного и классический спринт удалось подтянуть, но в дистанциях я просела.

–  Если бы результаты в прошлом сезоне в лыжах были выше, ты бы ушла в биатлон?

– Наверное, все равно задумалась бы. Но так получилось. Я все-таки уже далеко не юниорка, из молодежного возраста тоже вышла. А каждый спортсмен, уверена, хочет показывать высокие результаты. У меня их не было.

Я была в группах Юрия Викторовича Бородавко, Егора Владимировича Сорина, в прошлом сезоне работала с Андреем Владимировичем Нутрихиным. От каждого тренера получила колоссальные знания и опыт, но прибавки в результатах были небольшими.

Шла маленькими шажочками вперед, а хотелось сделать большой шаг. Нужно было задуматься – что ждет меня в лыжных гонках, если я меняла тренировочные группы, а закрепиться так нигде и не смогла, сильного прогресса не добилась.

Вот и подумала – может, биатлон? Поговорила с некоторыми тренерами, с Наташей Шевченко. Она меня поддержала. В итоге решилась сделать этот шаг и перейти в биатлон.

– Расставание с Александром Терентьевым повлияло на твой уход из лыжных гонок? Теперь почти не будете пересекаться.

– Нет, конечно. Все в прошлом осталось. Я принимала решение, исходя из своего собственного спортивного будущего, – сказала Грухвина

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2 комментария

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Николай Глыбочко
Это хорошо, что Анну направили к Шашилову, можно было бы и к Каминскому, но там в основном мужчины, и очень хорошо, что не к Истомину с Норициным, там даже сама атмосфера испортит, не говоря про то, что дилетант.
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Биатлонная зима
Что было, то прошло, жизнь на этом не заканчивается.
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