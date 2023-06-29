Глава Федерации биатлона Татарстана о переходе Калининой: «Компенсации Тюмень не требует, но просит оставить параллельный зачет»

Глава Федерации биатлона Татарстана высказался о переходе Любови Калининой.

«Мы сами ни кого не уговариваем к нам переходить. Люба сама изъявила желание и написала заявление о включении в состав сборной Татарстана.

Также к нам из Ульяновска переходит Айдан Абдуллин, перспективный 18-летний юноша.

Сыграл и личный фактор, и появление у нас хорошего тренера . Компенсации Тюмень не требует, но просит оставить параллельный зачет.

Это у нас не практикуется и спортсменка не хочет параллельного зачета. Она уволилась из ЦСП Тюменской области и не имеет никаких обременений.

Документы о переходе в СБР я отправил, но тюменская федерация выставила такое условие. В этом осталась загвоздка.

Спортсменка у нас проводит уже первый сбор. Она обеспечена полностью летним инвентарем и винтовкой Anshutz», – сказал Ильдар Нугманов.