Глава Федерации биатлона Татарстана о переходе Калининой: «Компенсации Тюмень не требует, но просит оставить параллельный зачет»

Теги сборная России жен Ильшат Нигматуллин сборная Тюменской области жен переходы Любовь Калинина Ильдар Нугманов Биатлон

Глава Федерации биатлона Татарстана высказался о переходе Любови Калининой.

«Мы сами ни кого не уговариваем к нам переходить. Люба сама изъявила желание и написала заявление о включении в состав сборной Татарстана.

Также к нам из Ульяновска переходит Айдан Абдуллин, перспективный 18-летний юноша.

Сыграл и личный фактор, и появление у нас хорошего тренера Ильшата Нигматуллина. Компенсации Тюмень не требует, но просит оставить параллельный зачет.

Это у нас не практикуется и спортсменка не хочет параллельного зачета. Она уволилась из ЦСП Тюменской области и не имеет никаких обременений.

Документы о переходе в СБР я отправил, но тюменская федерация выставила такое условие. В этом осталась загвоздка.

Спортсменка у нас проводит уже первый сбор. Она обеспечена полностью летним инвентарем и винтовкой Anshutz», – сказал Ильдар Нугманов.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий