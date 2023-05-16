Юрий Каминский: «Как смотрю на то, что буду заниматься методическим сопровождением группы Башкирова? Пока никак не смотрю»

Теги сборная России Юрий Каминский Сергей Башкиров Биатлон

Каминский рассказал, что обсудит с Башкировым методическое сопровождение его группы.

Вице-президент СБР по спорту Павел Ростовцев рассказал, что аналитик группы Сергея Башкирова Дмитрий Шукалович станет тренером юношеского проекта, и в связи с этим методическое сопровождение группы Башкирова будет лежать на Юрии Каминском.

«Не я принимаю решения. Как смотрю на то, что буду заниматься методическим сопровождением группы Башкирова? Пока никак не смотрю. Буду обсуждать этот момент с Сергеем Геннадьевичем», – сказал тренер.

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