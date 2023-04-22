Бывший секретарь Международного союза биатлонистов Николь Реш оправдана по делу о коррупции

Теги IBU Андерс Бессеберг Николь Реш Биатлон

Бывший секретарь Международного союза биатлонистов Николь Реш оправдана в деле о коррупции.

Реш, как и бывшего главу IBU Андерса Бессеберга, обвиняли в растратах и получении взяток, а также в защите интересов России в допинговых вопросах.

Четыре с половиной года спустя после начала разбирательств австрийская полиция оправдала чиновницу.

«Судебное разбирательство было прекращено после того, как моя клиентка доказала, что обвинения против нее были несправедливыми.

Следствие сочло все обвинения недостоверными и не выдвинуло никаких требований. IBU тоже не требовал продолжения процедуры, поэтому дело окончательно закрыто», – рассказал адвокат Лукас Коллманн.

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27 комментариев

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Доносят в России, расстреливают в Америке
А доказательств-то - помимо наглого вранья и русофобской пропаганды - никаких не оказалось. Кто бы мог подумать.
+34
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Andrey Novikov
Ответ Hardy
🤣 а разговоров то было
Тактика такая - громко обвинить и тихонечко оправдать, а осадок вывалить на Россию.
+25
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Putin Teams
Русофобия есть, доказательств нет🤡
+17
-2
+15
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Почтенный эльф
Ну там не для того затевали дело, чтобы посадить, а для того, чтобы подвинуть с поста. Что успешно и сделано. Также, как и с Блаттером. А что по итогу все оказались не виновны - ну, бывает...
+12
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+12
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Сергей Жарковский
Обычная позиция: обвинения всего, что связано с Россией!
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Hardy
🤣 а разговоров то было
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ПростоДругЖеныИкарди
😂😂😂
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Аркаимец
На самом деле все просто. Оправдание, в обмен на молчание. Вполне себе рабочая схема. А рассказать она могла столько, что Далин с Хазой уже бы паковали три пакета.
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петрович сектор1
Надо было Федыха вызывать " свидетелем". Он бы такую предьяву кинул, на пять доказух хватило бы)
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Бартоломью Робертс
Ответ Аркаимец
Да ничего это не пустышка. Просто российского там и пяти процентов не набралось.
"Иногда лучше жевать чем говорить" (с) В отношении тебя, слово ИНОГДА следует заменить на ВСЕГДА :о)
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Бартоломью Робертс
Ответ Доносят в России, расстреливают в Америке
А доказательств-то - помимо наглого вранья и русофобской пропаганды - никаких не оказалось. Кто бы мог подумать.
Родченков святой, он врать не может!
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Аркаимец
Ответ Погладь быка
В России праздник. Даже больше чем когда россияне выбрали Трампа и пили шампусик в госдуме по этому поводу. Теперь хоть на не сдаст россиян.
Ошибаешься Хоmа. Где то на фатерланде выдохнула одна Лорик. Хотя только половину. Бессеберг то еще под колпаком.
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Аркаимец
Ответ Бартоломью Робертс
Какая разница? Если бы Бес занимался чем-то незаконным, его бы уже вместе с этими часами сожрали. Там более касаемо допинга, не забывай кто такой и кем был Каррабе.
Сожрали за что? Немцев, норгов и франков он устраивал вполне. Во что превратился бункерный биатлон ( пятые в медальном зачете ) без этой пары манагеров?
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Бартоломью Робертс
Ответ Аркаимец
Из 14 эксклюзивных часов, только 2 экземпляра имеют российский след.
Какая разница? Если бы Бес занимался чем-то незаконным, его бы уже вместе с этими часами сожрали. Там более касаемо допинга, не забывай кто такой и кем был Каррабе.
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Аркаимец
Ответ Бартоломью Робертс
"Иногда лучше жевать чем говорить" (с) В отношении тебя, слово ИНОГДА следует заменить на ВСЕГДА :о)
Из 14 эксклюзивных часов, только 2 экземпляра имеют российский след.
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Аркаимец
Ответ Бартоломью Робертс
Что это пустышка, было понятно сразу. Первым это признала комиссия Тэйлора, полтора года пытавшаяся привязать Беса и Рёш к "русскому допингу". Теперь сдалась и неторопливая австрийская полиция. Прихожане "секты Макларена" сели в очередную лужу, но им всё "божья роса" :о))
Да ничего это не пустышка. Просто российского там и пяти процентов не набралось.
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Бартоломью Робертс
Ответ Аркаимец
Ошибаешься Хоmа. Где то на фатерланде выдохнула одна Лорик. Хотя только половину. Бессеберг то еще под колпаком.
Как раз с Лориком всё понятно и честно. Чего нельзя сказать о Бек и Нойнер.
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Аркаимец
Ответ петрович сектор1
Надо было Федыха вызывать " свидетелем". Он бы такую предьяву кинул, на пять доказух хватило бы)
Ценники в лабазах? Никогда такого не было и вот опять?
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Погладь быка
В России праздник. Даже больше чем когда россияне выбрали Трампа и пили шампусик в госдуме по этому поводу. Теперь хоть на не сдаст россиян.
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Lyutyi
Прямо как с Домиником Стросканом, спецом чела подставили, что бы Макарона посадить презиком
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Бартоломью Робертс
Мой комментарий от 15 ноября 2020 года.

"Возвращаясь к биатлону, повторюсь: критики могут сказать, что заявление комиссии Тейлора говорит о том, что «не нашли», а не о том что «не было». Парировать это можно фразой героя сериала Suits Харви Спектора: "У автора нет никаких сомнений, что Джонатан Тейлор очень хотел найти что-то и считал, что результаты расследования получатся скандальными. Если бы не считал так — не взялся бы за дело, зачем записывать себе в резюме «порожняк»?
Так что искали очень хорошо. И то, что не нашли, свидетельствует все-таки, скорее, в пользу версии «ничего и не было», нежели поддерживает совершенно невероятную, глубоко законспирированную, защищенную не только от цифровых, но и от человеческих утечек гипотезу большого биатлонного заговора".
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Бартоломью Робертс
Что это пустышка, было понятно сразу. Первым это признала комиссия Тэйлора, полтора года пытавшаяся привязать Беса и Рёш к "русскому допингу". Теперь сдалась и неторопливая австрийская полиция. Прихожане "секты Макларена" сели в очередную лужу, но им всё "божья роса" :о))
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Say Hello to the Robots
Она к Михаэлю Решу имеет отношение?
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Andrey Novikov
Ничего себе! Пять лет! Пять лет жила оплёванной, под тяжестью не справедливых обвинений. Надо бы потребовать возмещения и публичного извинения. Вот так политика лезет в спорт и разрушает карьеру честных людей, а была бы русофобом и сейчас работала бы:-))
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Аркаимец
Архивеселая новость.
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