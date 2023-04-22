Бывший секретарь Международного союза биатлонистов Николь Реш оправдана по делу о коррупции

Бывший секретарь Международного союза биатлонистов Николь Реш оправдана в деле о коррупции.

Реш, как и бывшего главу IBU Андерса Бессеберга, обвиняли в растратах и получении взяток, а также в защите интересов России в допинговых вопросах.

Четыре с половиной года спустя после начала разбирательств австрийская полиция оправдала чиновницу.

«Судебное разбирательство было прекращено после того, как моя клиентка доказала, что обвинения против нее были несправедливыми.

Следствие сочло все обвинения недостоверными и не выдвинуло никаких требований. IBU тоже не требовал продолжения процедуры, поэтому дело окончательно закрыто», – рассказал адвокат Лукас Коллманн.

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