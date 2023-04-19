«В то время приносили папку, наполненную деньгами. Бессеберг выступал против банковских переводов». Эрикссон о подозрениях в адрес бывшего главы IBU

Теги IBU Андерс Бессеберг Союз биатлонистов Швеции Бьорн Эрикссон Биатлон

Экс-глава Союза биатлонистов Швеции высказался о деле против Андерса Бессеберга.

Ранее норвежскому функционеру предъявили обвинения в коррупции за период с 2009 по 2018 год, когда он возглавлял Международный союз биатлонистов (IBU).

«У меня несколько раз возникали вопросы. Первыми признаками были служебные автомобили и другие вещи.

Многое из этого я воспринимаю это как в той или иной степени небрежность», – рассказал агентству TT Бьорн Эрикссон, который был президентом Союза биатлонистов Швеции с 2001 по 2010 год.

Эрикссон также отметил, что в IBU долгое время выплачивали призовые наличными, вместо того чтобы пользоваться банковскими переводами.

«В то время кто-нибудь приносил папку, наполненную деньгами. Суммы подсчитывались без ошибок, все было корректно.

Но мы – шведская сторона – очень настаивали, чтобы IBU использовал банковскую систему, где деньги можно было бы отслеживать.

Бессеберг и другие решительно выступали против перехода на обычные банковские переводы. Тут можно задаться вопросом, почему было важно носить с собой столь много денег», – добавил Эрикссон.

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10 комментариев

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Аркаимец
Ответ Погладь быка
Естественно, россияне опытные взяточники и на даче/получении взяток собаку съели.
Россиян не было в спонсорах ИБУ. Речь идет о призовых. А значит о титульных спонсорах. Соберись Хомяк.
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Аркаимец
Уже теплее. Хотя именно этому раскладу ходу не будет.
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jonnysilverhand01
А я то думаю, почему губерниев именно биатлон полюбил, а оказывается там одна коррупция и круговая порука. Если у скандинавов такое, то страшно представить, что в России
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Аркаимец
Ответ Погладь быка
Среди спонсоров может и были (газпрём?), но среди заносчиков были чуть ли не единственными.
Еще раз. В этой теме речь о деньгах не от заносчиков, но от спонсоров. И откуда тебе известно, кто и сколько заносил в ИБУ. Газпром был спонсором СБР, спонсором ИБУ он не был.
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Аркаимец
Ответ Погладь быка
Эрикссон также отметил, что в IBU долгое время выплачивали призовые наличными, вместо того чтобы пользоваться банковскими переводами Короче Шипа, Зайцева сотоварищи как истинные российские патриоты могли еще и от уплаты налогов уклоняться.
А Нойнер, Лорик, Фуркад и прочие?
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