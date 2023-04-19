«В то время приносили папку, наполненную деньгами. Бессеберг выступал против банковских переводов». Эрикссон о подозрениях в адрес бывшего главы IBU

Экс-глава Союза биатлонистов Швеции высказался о деле против Андерса Бессеберга.

Ранее норвежскому функционеру предъявили обвинения в коррупции за период с 2009 по 2018 год, когда он возглавлял Международный союз биатлонистов (IBU).

«У меня несколько раз возникали вопросы. Первыми признаками были служебные автомобили и другие вещи.

Многое из этого я воспринимаю это как в той или иной степени небрежность», – рассказал агентству TT Бьорн Эрикссон, который был президентом Союза биатлонистов Швеции с 2001 по 2010 год.

Эрикссон также отметил, что в IBU долгое время выплачивали призовые наличными, вместо того чтобы пользоваться банковскими переводами.

«В то время кто-нибудь приносил папку, наполненную деньгами. Суммы подсчитывались без ошибок, все было корректно.

Но мы – шведская сторона – очень настаивали, чтобы IBU использовал банковскую систему, где деньги можно было бы отслеживать.

Бессеберг и другие решительно выступали против перехода на обычные банковские переводы. Тут можно задаться вопросом, почему было важно носить с собой столь много денег», – добавил Эрикссон.

Детектив в биатлоне: экс-президента обвинили в симпатии к России – ему дарили часы, дорогую охоту и заказывали проституток