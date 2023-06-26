Нигматуллина об учебе в РМОУ: «Узнала, кто стоит за спортсменами, сколько нужно усилий, чтобы организовать всю спортивную систему»

Ульяна Нигматуллина рассказала об учебе в Российском международном олимпийском университете.

– Ульяна, теперь ты дипломированный мастер спортивного администрирования. Расскажи, что это значит?

– Это значит, что теперь мне можно доверить больше, чем просто бегать. А если серьезно, то я узнала, кто стоит за спортсменами, сколько нужно усилий, чтобы организовать всю спортивную систему, сколько людей помогает спортсмену дойти до Олимпийских игр, как организовать любительский спорт, фитнес-клуб или просто спортивную площадку во дворе.

Очное обучение помогло мне увидеть другую сторону спорта благодаря лекциям, обсуждению реальных ситуаций из сферы юриспруденции, маркетинга, PR, управления, финансов. Конечно, за один год невозможно глубоко погрузиться в эти темы, но сориентироваться это мне помогло.

– Посоветуешь кому-то из биатлонистов пройти такое обучение?

– Однозначно советую такое обучение, но только после окончания карьеры, потому что его невозможно совместить с качественным тренировочным процессом, – сказала Нигматуллина.

Ульяна Нигматуллина завершила обучение в Российском международном олимпийском университете