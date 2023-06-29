Калинина о переходе в Татарстан: «Быть с Емерхоновым в одной команде – скорее «приятный бонус», а не первопричина моего перехода»

Биатлонистка Любовь Калинина рассказала, почему перешла в команду Татарстана.

– Мне захотелось перемен, и я решила попробовать себя в другом регионе. Нашла для себя более комфортные условия для дальнейшего развития в Татарстане, поэтому и перешла именно в этот регион.

Ильдар Гилфанович Нугманов поддержал мое решение и взял в свою команду. Хочу поблагодарить Тюменскую область, Максима Владимировича Кугаевского, всех тренеров и специалистов за все, что они для меня сделали!

– Чем вас привлек Татарстан? Условия, тренировочный процесс?

– Когда переходила, точно не знала, куда иду, но, оказавшись в новой команде, была приятна удивлена условиями, отношением, подходом.

– Татарстан был выбран благодаря вашему молодому человеку Евгению Емерхонову?

– Быть с Женей в одной команде – это скорее «приятный бонус», а не первопричина моего перехода, – сказала .