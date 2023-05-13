Ульяна Нигматуллина в новом сезоне будет выступать за Тюменскую область. Ранее она представляла Удмуртию

Теги сборная России жен Максим Кугаевский Ульяна Нигматуллина (Кайшева) сборная Тюменской области жен переходы Биатлон

Биатлонистка Ульяна Нигматуллина в новом сезоне будет выступать за Тюменскую область.

Ранее она представляла Удмуртию.

«Переход согласован, в следующем сезоне она будет представлять Тюменскую область», – сообщил главный тренер тюменской команды Максим Кугаевский.

Нигматуллина пропустила прошедший сезон из-за рождения ребенка.

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18 комментариев

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den70
Ответ Daniyar8
Эстафетная четверка Тюмени на след. сезон: Нигматуллина, Сливко, Калинина, Шнейдер( Фролова, Болдырева). Сплав опыта и молодости.
Там ещё Грухвина будет.
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тоторо
Ответ Daniyar8
Эстафетная четверка Тюмени на след. сезон: Нигматуллина, Сливко, Калинина, Шнейдер( Фролова, Болдырева). Сплав опыта и молодости.
Шнейдер с Калининой очень медленные, а вот Фролова с Болдыревой надеюсь появятся в следующем сезоне во взрослой сборной,нечего им в юниорках просиживать
+4
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Юрий Тутаев
сб.Удмуртии умерла
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Olga.t
Причины перехода понятны, бедная Удмуртия и богатая Тюмень...
+3
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тоторо
Ответ Игорь Мельников
Ожидаемо! Правильное решение в свете последних событий. Я лично рад.
интересно только как они с мужем теперь тренироваться будут? он насколько я знаю тренером в юниорскую сборную Татарстана пошел
+2
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Daniyar8
Эстафетная четверка Тюмени на след. сезон: Нигматуллина, Сливко, Калинина, Шнейдер( Фролова, Болдырева). Сплав опыта и молодости.
+1
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Анатолий К
Ответ тоторо
отличная новость!!! Будут со Сливко значит там эстафетки бегать!!))) Хантам и Екб еще один сильный конкурент в женской стафе теперь)
Женская команда ЯНАО тоже укрепляется, медленных тюменских и нестабильных екб потрепать.
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Daniyar8
Ответ den70
Там ещё Грухвина будет.
Забыл про нее, тогда две неплохие команды можно выставлять
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khinskiy
Не исключаю вариант 2013 года: Кайшева, Миронова, Сливко.
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khinskiy
Хорошо, что Ульяна перестала витать в облаках и начала ко всему относиться сугубо рационально.
Интересно, где объявится Ильшат?
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Игорь Мельников
Ожидаемо! Правильное решение в свете последних событий. Я лично рад.
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тоторо
интересно Тюмень платили за переход 2 ляма Удмуртии или полюбовно решили?
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тоторо
отличная новость!!! Будут со Сливко значит там эстафетки бегать!!))) Хантам и Екб еще один сильный конкурент в женской стафе теперь)
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Daniyar8
Ответ тоторо
Шнейдер с Калининой очень медленные, а вот Фролова с Болдыревой надеюсь появятся в следующем сезоне во взрослой сборной,нечего им в юниорках просиживать
Это да, но может Калинина еще прибавит. А так Фролова, Терещенко имеют 1й разряд по лыжам, а Дюжева вообще кмс, она когда выступала там, соседствовала в протоколах с Пантриной, Крупицкой, Непряевой Д., но потом результаты резко пошли на спад, видимо поэтому перешла в биатлон
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OnlyDendy
Ответ Daniyar8
Эстафетная четверка Тюмени на след. сезон: Нигматуллина, Сливко, Калинина, Шнейдер( Фролова, Болдырева). Сплав опыта и молодости.
Ещё есть Акимова, не знаю как сейчас, но для эстафет ЧР пригодная
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тоторо
Ответ Анатолий К
Женская команда ЯНАО тоже укрепляется, медленных тюменских и нестабильных екб потрепать.
ну теперь то тюменские не медленные) а янао теперь может в смешанках на что то претендовать, а вот на женскую стафу по прежнему увы у них не набирается нормальных девчонок на стафу: резеда,лера,кристина ильченко - все ужаснейшие мазилки
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Игорь Мельников
Ответ тоторо
интересно только как они с мужем теперь тренироваться будут? он насколько я знаю тренером в юниорскую сборную Татарстана пошел
Возможно с мужем, а Тюмень будет оплачивать ей сборы. Узнаем скоро.
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тоторо
Ответ khinskiy
Не исключаю вариант 2013 года: Кайшева, Миронова, Сливко.
какая Миронова забудь уже про нее
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