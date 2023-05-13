Биатлонистка Ульяна Нигматуллина в новом сезоне будет выступать за Тюменскую область.

Ранее она представляла Удмуртию.

«Переход согласован, в следующем сезоне она будет представлять Тюменскую область», – сообщил главный тренер тюменской команды Максим Кугаевский.

пропустила прошедший сезон из-за рождения ребенка.

«Патриотизм никак не ценится». Наша биатлонистка получила меньше миллиона за медаль Олимпиады – и ей обидно