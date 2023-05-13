Ульяна Нигматуллина в новом сезоне будет выступать за Тюменскую область. Ранее она представляла Удмуртию
Биатлонистка Ульяна Нигматуллина в новом сезоне будет выступать за Тюменскую область.
Ранее она представляла Удмуртию.
«Переход согласован, в следующем сезоне она будет представлять Тюменскую область», – сообщил главный тренер тюменской команды Максим Кугаевский.
Нигматуллина пропустила прошедший сезон из-за рождения ребенка.
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