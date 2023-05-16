Павел Ростовцев: «До августа Нигматуллина будет работать в Удмуртии, а с августа планирует с Кугаевским готовиться в новом формате с тюменской командой»

Теги сборная России жен Павел Ростовцев чемпионат России по летнему биатлону Максим Кугаевский Ульяна Нигматуллина (Кайшева) сборная Тюменской области жен Биатлон

Павел Ростовцев рассказал, как Ульяна Нигматуллина будет готовиться к сезону.

Биатлонистка пропустила прошедший сезон из-за рождения ребенка. Ранее стало известно о переходе Нигматуллиной из Удмуртии в Тюменскую область.

«До августа Ульяна будет работать в Удмуртии, а с августа планирует с Максимом Кугаевским готовиться в новом формате с тюменской командой. Надеюсь, что увидим ее на летнем чемпионате России», – сказал вице-президент СБР по спорту.

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