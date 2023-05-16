Павел Ростовцев: «До августа Нигматуллина будет работать в Удмуртии, а с августа планирует с Кугаевским готовиться в новом формате с тюменской командой»

Павел Ростовцев рассказал, как Ульяна Нигматуллина будет готовиться к сезону.

Биатлонистка пропустила прошедший сезон из-за рождения ребенка. Ранее стало известно о переходе из Удмуртии в Тюменскую область.

«До августа Ульяна будет работать в Удмуртии, а с августа планирует с Максимом Кугаевским готовиться в новом формате с тюменской командой. Надеюсь, что увидим ее на летнем чемпионате России», – сказал вице-президент СБР по спорту.