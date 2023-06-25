«Всегда найдутся те, кто скажет: «Заняла чужое место». Грухвина о зарплате в биатлоне

Лыжница Анна Грухвина, перешедшая в биатлон, высказалась о зарплатах спортсменов.

– Для вас при переходе имел значение размер призовых, которые в лыжах нынче выше, чем в биатлоне?

– Вообще не думала об этом. Но было приятно, что в лыжах нашлись спонсоры для премирования спортсменов за первые-шестые места в гонках.

Для молодежи, которая раньше выступала только в национальных соревнованиях, – хороший бонус с учетом того, что занимаешься любимым делом. Для тех же, кто бегал на Кубке мира, суммы, наверное, не выглядели слишком уж большими.

– Про биатлонные зарплаты теперь знает вся страна. Активно обсуждается, кому и сколько. В лыжах, как ни странно, все тихо. Потому что все довольны?

– Просто в лыжных гонках выстроена четкая система. Отобрался в сборную – автоматически попадаешь на ставку, без вопросов. Остальное зависит от результатов.

– Когда прозвучали биатлонные голоса: «Грухвина только перешла, еще ничего не показала, а ей уже дали зарплату», – как отреагировали?

– Не обратила внимания. Обычное дело, это жизнь. Всегда найдутся те, кто скажет: «Она заняла чужое место». Но меня сюда позвали, создали условия, дали понять, что я в команде. Какие с моей стороны могут быть вопросы? – ответила спортсменка.

«Как можно выполнить критерии для попадания в сборную, но не для получения зарплаты?» Подстава в биатлоне