Грухвина о переходе в биатлон: «Если сейчас не использовать шанс поменять вид спорта, другого, возможно, не будет»

Лыжница Анна Грухвина объяснила решение о переходе в биатлон.

– В минувшем сезоне вы стали 9-й в общем рейтинге ФЛГР и 6-й в Кубке России. И вдруг ушли в биатлон. При таких результатах сочли, что в лыжах нет перспектив?

– В Европе переход заметных лыжниц в биатлон – нормальное явление, примеры Стины Нильссон, Анамарии Лампич, Дениз Херрманн это доказывают.

– В финале спринта на последнем этапе Кубка России в Кировске вы упали, хотя выиграли квалификацию. После финиша всплакнули и сказали, что эта гонка была важна для вас. Знали, что уходите, и хотели поставить красивую точку?

– Да, знала. Когда выходила на старт классической десятки в Кировске, еще сомневалась, из-за этого даже настроя правильного не было. До этого думала, конечно, но окончательно определилась именно перед спринтом. Решила: делай, что умеешь, у тебя должно получиться. Когда нелепо упала, мне даже никто не мешал, стало досадно. Что ж, значит, так должно было случиться.

– Удивительно, что на столь важный шаг вы отважились чуть ли не в последней гонке сезона.

– Анализировала свои лыжные годы, понимала, что переход в биатлон поможет развиваться дальше как спортсменке. Каждый хочет полнее себя реализовать, этим и руководствовалась. Это был мой личный выбор, даже родители сказали: «Не будем советовать, решай сама, это твоя жизнь».

– Когда люди отваживаются на большие перемены, они не только стремятся к лучшему, но и уходят от худшего. От чего уходили вы?

– Мне скоро 24, годы идут, возраст уже не юниорский. Пора показывать высокие результаты, но, оценивая свои шансы в лыжных гонках, группу, в которой я была, прошлогоднюю работу, понимала: уже поработала почти со всеми тренерами сборной России, и если сейчас не использовать шанс поменять вид спорта, другого, возможно, не будет, – рассказала бывшая лыжница.

Сейчас Грухвина тренируется в группе Михаила Шашилова.