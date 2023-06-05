Тренер Михаил Шашилов оценил перспективы лыжницы Анны Грухвиной после перехода в биатлон.

– Что скажете про стрельбу перешедшей из лыж Анны Грухвиной?

– Будет стрелять. И выступать будет, хотя не так скоро, как Наташа Шевченко, вышедшая на соревновательный уровень в первый же год. Тяжело одновременно развивать и ход, и стрельбу.

Плюс немножко разные характеры: Анна до всего постепенно доходит, а Наташка настоящий спринтер, ей надо все и сразу. Вгрызается, не даст со стрельбища уйти раньше нее. Если патроны остались, обязательно достреляет все до конца. Анна же дама спокойная, другой серии. Но старательная и в команду вписывается хорошо.

– Наталия Шевченко громко заявила о себе во второй части прошлого сезона. Почему не с первых этапов?

– Вообще не хотел ее показывать до января, Виктор Майгуров настоял. Все же критикуют, как так, мол, где спортсменка? Пришлось ставить ее на гонки с оговоркой «пробный шар». Чтобы психику человеку не сломать. Никто ведь перед ней потом не извинится из тех, кто долбил: «Зачем в команду брали?».

– Нет опасений, что стрельба к Шевченко пришла на свежих ощущениях, а когда начнет пропускать ее через себя, возникнут сложности?

– Это неизбежно. Потому и просил, чтобы лыжницам давали два года на адаптацию. Выиграть легко, повторить успех трудно. Думаю, она справится с этой ношей. Через опыт, тренировки, диалог. Главное – относиться не только к победам, но и к поражениям как к движению вперед.

Отсутствие результата тоже результат. Если проиграл и извлек уроки, значит, в следующий раз не повторишь. И не позволишь загнать себя в угол тем, кто на этом специализируется. Тренировки одно, слово – другое. Словом можно убить навсегда.

– Грухвину в первой части сезона тоже придержите, как Шевченко?

– Посмотрим. Если будет получаться хотя бы на 50 процентов, зачем придерживать? Пар надо выпускать, – сказал Шашилов.