Шашилов о Грухвиной: «Будет стрелять и выступать, хотя не так скоро, как Наташа Шевченко. Анна – дама спокойная, но старательная и в команду вписывается хорошо»

Теги сборная России жен лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Союз биатлонистов России Виктор Майгуров переходы Наталия Шевченко (Мекрюкова) Биатлон

Тренер Михаил Шашилов оценил перспективы лыжницы Анны Грухвиной после перехода в биатлон.

– Что скажете про стрельбу перешедшей из лыж Анны Грухвиной?

– Будет стрелять. И выступать будет, хотя не так скоро, как Наташа Шевченко, вышедшая на соревновательный уровень в первый же год. Тяжело одновременно развивать и ход, и стрельбу.

Плюс немножко разные характеры: Анна до всего постепенно доходит, а Наташка настоящий спринтер, ей надо все и сразу. Вгрызается, не даст со стрельбища уйти раньше нее. Если патроны остались, обязательно достреляет все до конца. Анна же дама спокойная, другой серии. Но старательная и в команду вписывается хорошо.

– Наталия Шевченко громко заявила о себе во второй части прошлого сезона. Почему не с первых этапов?

– Вообще не хотел ее показывать до января, Виктор Майгуров настоял. Все же критикуют, как так, мол, где спортсменка? Пришлось ставить ее на гонки с оговоркой «пробный шар». Чтобы психику человеку не сломать. Никто ведь перед ней потом не извинится из тех, кто долбил: «Зачем в команду брали?».

– Нет опасений, что стрельба к Шевченко пришла на свежих ощущениях, а когда начнет пропускать ее через себя, возникнут сложности?

– Это неизбежно. Потому и просил, чтобы лыжницам давали два года на адаптацию. Выиграть легко, повторить успех трудно. Думаю, она справится с этой ношей. Через опыт, тренировки, диалог. Главное – относиться не только к победам, но и к поражениям как к движению вперед.

Отсутствие результата тоже результат. Если проиграл и извлек уроки, значит, в следующий раз не повторишь. И не позволишь загнать себя в угол тем, кто на этом специализируется. Тренировки одно, слово – другое. Словом можно убить навсегда.

– Грухвину в первой части сезона тоже придержите, как Шевченко?

– Посмотрим. Если будет получаться хотя бы на 50 процентов, зачем придерживать? Пар надо выпускать, – сказал Шашилов.

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