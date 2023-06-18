Биатлониста Дмитрия Иванова укусила змея во время тренировки
Биатлониста Дмитрия Иванова укусила змея во время тренировки.
Об этом сообщил телеграм-канал мужской сборной ХМАО-Югры.
«Сегодня во время велотренировки Диму укусила змея, пока выясняется, был ли это уж или гадюка 😰
На данный момент состояние оптимальное, завтрашнее интервью пока под вопросом, но надеемся, что все состоится!🙏
Давайте пожелаем Диме здоровья и поменьше кататься по траве!» – сообщили в региональной команде.
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