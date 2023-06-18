Биатлониста Дмитрия Иванова укусила змея во время тренировки

Теги сборная России происшествия сборная ХМАО-Югры Дмитрий Иванов Биатлон

Биатлониста Дмитрия Иванова укусила змея во время тренировки.

Об этом сообщил телеграм-канал мужской сборной ХМАО-Югры.

«Сегодня во время велотренировки Диму укусила змея, пока выясняется, был ли это уж или гадюка 😰

На данный момент состояние оптимальное, завтрашнее интервью пока под вопросом, но надеемся, что все состоится!🙏 

Давайте пожелаем Диме здоровья и поменьше кататься по траве!» – сообщили в региональной команде.

Йоханнес Бо рассказал, что его укусила гадюка: «Буду надеяться, что получу суперспособности, как Человек-паук»

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5 комментариев

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vas1105
Губерниев приезжал на сборы?
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Ковид 07.10.52
Вот змеюги...прыгать и бегать за велосипедами научились...
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Додик Аксель
Что-то змеюки на биатлонистов стали нападать. Йоху гадюка укусила, теперь Дмитрия Иванова.
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ஹGrafLisik
Тут даже от вида змеи может кондрашка хватить
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Эразм
Кто нибудь успел отсосать...яд?
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