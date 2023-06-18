Биатлониста Дмитрия Иванова укусила змея во время тренировки.

Об этом сообщил телеграм-канал мужской сборной ХМАО-Югры.

«Сегодня во время велотренировки Диму укусила змея, пока выясняется, был ли это уж или гадюка 😰

На данный момент состояние оптимальное, завтрашнее интервью пока под вопросом, но надеемся, что все состоится!🙏

Давайте пожелаем Диме здоровья и поменьше кататься по траве!» – сообщили в региональной команде.

Йоханнес Бо рассказал, что его укусила гадюка: «Буду надеяться, что получу суперспособности, как Человек-паук»