«Мухамедзянов остается в Удмуртии, Корнев пока ответа не дал». Тренер сборной ХМАО-Югры о переходах биатлонистов

Тренер сборной ХМАО-Югры высказался о возможных переходах двух биатлонистов из Удмуртии.

«[Ильназ] Мухамедзянов остается в регионе (Удмуртской Республике – Sports.ru). Да, мы вели переговоры, но сегодня он написал, что остается в регионе.

Александр Корнев пока ответа не дал. Мы ведем переговоры по Александру на уровне федерации, надеюсь, в скором времени будет ясность.

Мы никогда никого не упрашиваем, просто у меня была информация, что они хотят поменять регион, поэтому я с ними созвонился. Но выбор‑то за биатлонистами», – сообщил главный тренер команды ХМАО-Югры Евгений Редькин.

По итогам сезона-2022/23 Мухамедзянов занял 12-е место в рейтинге Союза биатлонистов России (СБР), Корнев – 26-е.