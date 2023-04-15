«Мухамедзянов остается в Удмуртии, Корнев пока ответа не дал». Тренер сборной ХМАО-Югры о переходах биатлонистов
Тренер сборной ХМАО-Югры высказался о возможных переходах двух биатлонистов из Удмуртии.
«[Ильназ] Мухамедзянов остается в регионе (Удмуртской Республике – Sports.ru). Да, мы вели переговоры, но сегодня он написал, что остается в регионе.
Александр Корнев пока ответа не дал. Мы ведем переговоры по Александру на уровне федерации, надеюсь, в скором времени будет ясность.
Мы никогда никого не упрашиваем, просто у меня была информация, что они хотят поменять регион, поэтому я с ними созвонился. Но выбор‑то за биатлонистами», – сообщил главный тренер команды ХМАО-Югры Евгений Редькин.
По итогам сезона-2022/23 Мухамедзянов занял 12-е место в рейтинге Союза биатлонистов России (СБР), Корнев – 26-е.
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