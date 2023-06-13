Биатлонист Юрий Шопин дисквалифицирован на 2 года за нарушение антидопинговых правил

Теги сборная России дисквалификации допинг Союз биатлонистов России Юрий Шопин Биатлон

Российский биатлонист Юрий Шопин дисквалифицирован на 2 года за нарушение антидопинговых правил

Как сообщил Союз биатлонистов России (СБР), Шопин нарушил пункт 4.4 Общероссийских антидопинговых правил («Нарушение спортсменом порядка предоставления информации о местонахождении» ).

Срок дисквалификации отсчитывается с 7 июня 2023 года.

Шопину 30 лет, он неоднократный призер российских соревнований. Его лучшим результатом на Кубке мира было 31-е место в гонке преследования в сезоне-2016/17  31-е место в гонке преследования. Также в его активе победа на чемпионате мира-2018 по летнему биатлону в смешанной эстафете.

В сентябре 2022 года спортсмен объявлял о завершении карьеры.

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Павлов
ну и что? как будто на Спартакиаду не допустят...
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей
Он же завязал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мистер Блин
никогда такого не было, и вот опять....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fewral
Он же вроде бы уже попадал в историю с алкоголем...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
& Co1366
"Седина в бороду, бес в ребро."
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
JL JL
Биатлонист, который завершил карьеру? Очевидно, это просто показать, что у нас ведется наиактивнейшая работа против нарушителей допинговых правил))) Я так и поверила.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий