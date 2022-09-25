Российский биатлонист Юрий Шопин завершил карьеру

Об этом сообщил личный тренер спортсмена Юрий Охотников.

«Юрий завершил карьеру. За неделю до чемпионата [России по летнему биатлону] объявил, что заканчивает. Честно скажу, что ему наверняка не захотелось 25‑е места занимать. Он признался, что не тянет, не получается, поэтому решил закончить.

Вот сегодня прямо по ходу гонки написал: «Следишь?» Он ответил, что смотрит. Закончил бы с медалью, а теперь нет – без медали. Я ни на кого не обижаюсь, тренер все равно всегда виноват», – сказал Охотников.

29-летний Шопин – неоднократный призер российских соревнований. Лучший результат на Кубке мира он показал в сезоне-2016/17, когда занял 31-е место в гонке преследования. Также в его активе победа на чемпионате мира-2018 по летнему биатлону в эстафете.