Дмитрий Губерниев: «Я заболел желтухой на 1-м курсе – и спортсмена из меня не стало. Мне сказали: ты никогда не будешь олимпийским чемпионом, организм дал сбой»

Теги Олимпийская сборная России Дмитрий Губерниев Сидней-2000 Ляйсан Утяшева Атланта-1996 Биатлон

Дмитрий Губерниев рассказал, из-за чего не стал спортсменом.

«Я заболел желтухой на первом курсе – и спортсмена из меня не стало. Целый год я не тренировался, я ходил желтый, белый, сдавал бесконечные анализы.

Самый тяжелый момент был, когда я через год попробовал сесть в лодку. Я сижу в гребном бассейне, гребу 40 минут – и чувствую, что это не мой организм, это не я. Я прошел углубленное медицинское обследование, и мне сказали: ты никогда не будешь олимпийским чемпионом, потому что организм дал сбой, только физкультура.

Несколько месяцев я ходил потерянный. Я не мог вообще смотреть соревнования, потому что меня колотило. Я много лет, с шестого класса, засыпал и просыпался с одной мыслью, что я буду как Вячеслав Иванов – трехкратным олимпийским чемпионом по академической гребле в одиночке. Он выиграл Олимпиаду в 18 лет, я думал, что в 18 не выиграю, а первая будет в 22 – это Атланта, вторая – Сидней и так далее.

В конченом счете здорово, что мы (имеет в виду с Ляйсан Утяшевой – Sports.ru) не выиграли нашу Олимпиаду. Я это сейчас знаю. Неисповедимы пути Господни, хорошо, что я тогда желтухой заболел. Это позволило многое переосмыслить.

В своей работе, я радуюсь – очень надеюсь, что эти дни вернутся в наше непростое время, и мы еще порадуемся победам российских спортсменов, – когда побеждает человек. И ты – не выигравший, как он – имеешь возможность быть причастным, рассказать зрителям. Это стоит очень дорогого», – рассказал спортивный комментатор.

Теперь в гребле вы точно знаете не только Губерниева. А вот его ода этому суровому спорту

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25 комментариев

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Владислав Романов
Последствия желтухи оказались гораздо трагичнее, чем говорят врачи...
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Melnikov1968
Такие истории надо выкладывать в Инсте, в ВК, а здесь это лишнее. Неинтересно. Губерниев персонаж с гнилой репутацией, здесь нет мотивации.
+5
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GMF
Заметно
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salogiannis
Желтуху-то вылечили, а вот побочку -- профессиональный патриотизм -- нет.
+5
-1
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Алексей Виноградов
Ответ papadok
Нет такого диагноза - желтуха. Есть гепатиты A,B,C ну и дальше по алфавиту.
есть, у журналистов. ;-)
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Кирилл Папанов
Желтуха из физиологической формы перетекла в журналистскую
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Maksat S
Там не только организм дал сбой но и мозги
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papadok
Нет такого диагноза - желтуха. Есть гепатиты A,B,C ну и дальше по алфавиту.
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Todo
Диман,боюсь представить что стало бы с твоим ЧСВ, если ты стал бы ОЧ)))
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R Air
Отмазка слабака
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Сергей Садковский
Лучше бы он не заболел, может в комментаторы не пошёл бы.
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Олег Кузнецов
Ответ Владислав Романов
Последствия желтухи оказались гораздо трагичнее, чем говорят врачи...
У Губерниева желтуха дала осложнения на мозг ...
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Мистер Уайт
Зато теперь ведёт митинги в Лужниках. А это гораздо почётнее олимпийских медалей.
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Сергей
Организм дал сбой, данунах, это природа дала сбой
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ЭЮЯ
Ответ Мистер Уайт
Зато теперь ведёт митинги в Лужниках. А это гораздо почётнее олимпийских медалей.
И денежнее
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krokodilych
Ответ Мистер Уайт
Зато теперь ведёт митинги в Лужниках. А это гораздо почётнее олимпийских медалей.
Sarchasm detected :)
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Честный контроль
Жаль не остался в гребле. Ее все равно никто не смотрит, а на тв миллионы телезрителей уж как-нибудь обошлись бы без истеричного ора и нытья.
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Мистер Блин
и губастый взялся за майонез
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Контрольный выстрел
Алко тоже может дай сбой организьма. Береги себя, губошлеп.
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hett
а разве от майонеза можно заболеть желтухой?
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Александр Рыбаков
С будущей женой Дмитрий познакомился в 1996 г., когда только завершил обучение в ВУЗе, мечтал работать на телевидении. Ольга Богословская, легкоатлетка, чемпионка мира, уже была известным комментатором спортивных новостей на ТВ-6. Дмитрий в молодости Губерниев, младше Ольги на десять лет, учился на ее примере вести репортажи, представлял себя на месте бывшей спортсменки. В 2000 г. судьба свела Дмитрия в новой спортивной редакции ВГРК, женщина стала наставником молодого сотрудника. Общение было дружеским, у каждого тогда была своя личная жизнь, Ольга воспитывала двенадцатилетнего сына Егора. Жили коллеги поблизости, Ольга часто подвозила Дмитрия на работу. Постепенно отношения переросли в служебный роман, завершившийся свадьбой.
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Владимир Смирнов
наверное, лизнул что-то не то
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Андрей Филатов
а как же история про котлету))))?
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Kareglazaya
Помнится, раньше он завершение карьеры какими-то травмами объяснял. Уже не помню, какими именно, но про желтуху точно речи не было
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