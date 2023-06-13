Дмитрий Губерниев: «Я заболел желтухой на 1-м курсе – и спортсмена из меня не стало. Мне сказали: ты никогда не будешь олимпийским чемпионом, организм дал сбой»

Дмитрий Губерниев рассказал, из-за чего не стал спортсменом.

«Я заболел желтухой на первом курсе – и спортсмена из меня не стало. Целый год я не тренировался, я ходил желтый, белый, сдавал бесконечные анализы.

Самый тяжелый момент был, когда я через год попробовал сесть в лодку. Я сижу в гребном бассейне, гребу 40 минут – и чувствую, что это не мой организм, это не я. Я прошел углубленное медицинское обследование, и мне сказали: ты никогда не будешь олимпийским чемпионом, потому что организм дал сбой, только физкультура.

Несколько месяцев я ходил потерянный. Я не мог вообще смотреть соревнования, потому что меня колотило. Я много лет, с шестого класса, засыпал и просыпался с одной мыслью, что я буду как Вячеслав Иванов – трехкратным олимпийским чемпионом по академической гребле в одиночке. Он выиграл Олимпиаду в 18 лет, я думал, что в 18 не выиграю, а первая будет в 22 – это Атланта, вторая – Сидней и так далее.

В конченом счете здорово, что мы (имеет в виду с Ляйсан Утяшевой – Sports.ru) не выиграли нашу Олимпиаду. Я это сейчас знаю. Неисповедимы пути Господни, хорошо, что я тогда желтухой заболел. Это позволило многое переосмыслить.

В своей работе, я радуюсь – очень надеюсь, что эти дни вернутся в наше непростое время, и мы еще порадуемся победам российских спортсменов, – когда побеждает человек. И ты – не выигравший, как он – имеешь возможность быть причастным, рассказать зрителям. Это стоит очень дорогого», – рассказал спортивный комментатор.

Теперь в гребле вы точно знаете не только Губерниева. А вот его ода этому суровому спорту