Чемпионат Норвегии. Йоханнес Бо и Юхансен победили в масс-стартах, Кристиансен и Тандревольд – 3-и, Лагрейд – 5-й
Йоханнес Бо и Марте Юхансен выиграли масс-старты на чемпионате Норвегии по биатлону.
Чемпионат Норвегии
Алта
Спринт
Женщины
1. Марте Крокстад Юхансен – 30.35,5 (0)
2. Йенни Энодд – 19,0 (1)
3. Ингрид Ланмарк Тандревольд – 24,0 (3)
4. Эмили Калкенберг – 47,0 (2)
5. Юни Арнеклейв – 54,6 (2)
6. Анне Бюнеманн де Беше – 57,3 (0)
Мужчины
1. Йоханнес Бо – 38.03,5 (0)
2. Сверре Дален Аспенес – 33,7 (2)
3. Ветле Шостад Кристиансен – 37,8 (3)
4. Эспен Улдал – 40,7 (1)
5. Стурла Хольм Лагрейд – 57,6 (2)
6. Йоханнес Дале – 1.08,8 (3)
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