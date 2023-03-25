Чемпионат Норвегии. Йоханнес Бо и Юхансен победили в масс-стартах, Кристиансен и Тандревольд – 3-и, Лагрейд – 5-й

и Марте Юхансен выиграли масс-старты на чемпионате Норвегии по биатлону.

Чемпионат Норвегии

Алта

Спринт

Женщины

1. Марте Крокстад Юхансен – 30.35,5 (0)

2. Йенни Энодд – 19,0 (1)

3. Тандревольд – 24,0 (3)

4. Эмили Калкенберг – 47,0 (2)

5. Юни Арнеклейв – 54,6 (2)

6. Анне Бюнеманн де Беше – 57,3 (0)

Мужчины

1. Йоханнес Бо – 38.03,5 (0)

2. Сверре Дален – 33,7 (2)

3. Кристиансен – 37,8 (3)

4. Эспен Улдал – 40,7 (1)

5. Стурла Хольм – 57,6 (2)

6. Йоханнес Дале – 1.08,8 (3)