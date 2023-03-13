«Путин сказал: ты кто такая, будущая олимпийская чемпионка? Я говорю: ну да. А потом думаю: че я сказала?» Сотникова о встрече с президентом в 2009-м

Теги Виталий Мутко Сочи-2014 сборная России Владимир Путин Олимпийская сборная России Спартакиада Аделина Сотникова женское катание Фигурное катание

Фигуристка Аделина Сотникова рассказала о встрече с Владимиром Путиным в 2009 году.

«Это первая встреча с Владимиром Владимировичем, когда мне было 12 лет (показывает портрет – Sports.ru). Это когда я выиграла взрослый чемпионат России, собрали всех победителей (Спартакиады-2009) на встречу с Владимиром Владимировичем.

И я просила тогда Виталия Леонтьевича Мутко (экс-министра спорта РФ – Sports.ru) – я не знала, кто он такой – просто подошла к нему, дернула и сказала: можете сфотографировать, пожалуйста, меня с Владимиром Владимировичем. А он смотрит так: ох, какая девчонка дерзкая, ну давай сфотографирую. Фотографирует, а я смотрю – смазанно получилось. Говорю: не получилось, еще раз.

И потом уже Владимир Владимирович сказал: ты кто такая? Я говорю: я фигуристка. Он: что, будущая олимпийская чемпионка? Я говорю: ну да.

А потом думаю: че я сказала? Придется работать. Я про это забыла, мне уже потом на Олимпиаде уже все напомнили, что я так сказала. Даже в газете писали: «Сотникова пообещала Владимиру Владимировичу выиграть Олимпиаду», – рассказала олимпийская чемпионка Сочи-2014.

22 комментария

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tanya_1111
Ответ Кваксель
Поразительно непосредственная девушка. В принципе, судя по вью, ничего в голове у Аделины с возрастом не меняется)
Люди разные нужны люди разные важны. А некоторым лишь бы оскорблять.
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Gemma157
Ответ Оксана Иванова
Не каждому дано так один единственный раз победить на ГС и сразу олимпийское золото
да все бы ничего, но золото весьма спорное
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tim55555
Об этом можно было не рассказывать - и без этого весь мир гудел из-за не достаточно убедительной победы.
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Kareglazaya
Ответ Oksana-tg
Как много сегодня Аделины на сайте. К чему бы это???
Всё как обычно: взяли интервью, а потом под каждый вопрос сделали отдельную публикацию. И получилось так, будто с Сотниковой неделю разговаривали)
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imaxim
Ответ Katerina Sunny
По сути у Сотниковой единственное золото ГС- это золото домашней Олимпиады.
Нечестное. Были бы ОИ где-то, кроме России, бронзовую медаль бы дали, но не больше
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Оксана Иванова
Ответ Katerina Sunny
По сути у Сотниковой единственное золото ГС- это золото домашней Олимпиады.
Не каждому дано так один единственный раз победить на ГС и сразу олимпийское золото
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alexis2020
Ответ antoha1896
Да прост взяли интервью, а спортс слепил из этого миллион новостей
классика!
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Алекс Я
Ответ гилберт
Помню в Гене Букине было. Дочь просила денег на какой то конкурс, где за победу давали пожизненный запас чипсов, а сын на поездку в Москву для встречи с президентом. Да, непростой выбор, резюмировал Гена. С одной стороны шанс всей жизни!!! А с другой...встреча с президентом.
Опять пьёшь?
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гилберт
Помню в Гене Букине было. Дочь просила денег на какой то конкурс, где за победу давали пожизненный запас чипсов, а сын на поездку в Москву для встречи с президентом. Да, непростой выбор, резюмировал Гена. С одной стороны шанс всей жизни!!! А с другой...встреча с президентом.
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Francesc Fàbregas
Обновление подъехало.
Алина, Аделина, какая разница.
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Кваксель
Поразительно непосредственная девушка. В принципе, судя по вью, ничего в голове у Аделины с возрастом не меняется)
+7
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несахар
- ты кто такая?
- я фигуристка.
- жаль не гимнастка.
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Whiskey cat
Не повезло Сотниковой выпустить интервью в день с интервью Тутберидзе. Опять затмили ее.
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ЮИ
Мужик сказал, мужик сделал ;)
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Lesana
вот что фото животворящее делает! ))))))
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expertmer2020
Пропаганда: сближение власти и народа.
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expertmer2020
Миф
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antoha1896
Ответ Oksana-tg
Как много сегодня Аделины на сайте. К чему бы это???
Да прост взяли интервью, а спортс слепил из этого миллион новостей
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Oksana-tg
Как много сегодня Аделины на сайте. К чему бы это???
+5
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Katerina Sunny
По сути у Сотниковой единственное золото ГС- это золото домашней Олимпиады.
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Адриана
Чё сказала?
+4
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Arti22
за слова ответила
+5
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