Алимбекова-Смольская поблагодарила команду за сезон: «Очень важно помнить всех, кто помогает нам на этом пути. Наши новые победы впереди»
Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова-Смольская поблагодарила команду за сезон.
В этом году спортсменка выиграла общий зачет Кубка Содружества.
«Приятно, когда твой ежедневный труд приносит достойные результаты, медали и кубки 🏆. И очень важно помнить всех тех, кто помогает нам на этом пути.
Вечер, посвященный подведению итогов сезона, – хорошая возможность выразить благодарность команде, тренерам , персоналу, федерации, всем спонсорам и руководству!
Наши новые победы впереди», – написала Алимбекова-Смольская в инстаграме.
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