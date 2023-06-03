Алимбекова-Смольская поблагодарила команду за сезон: «Очень важно помнить всех, кто помогает нам на этом пути. Наши новые победы впереди»

Теги сборная Беларуси жен Динара Алимбекова-Смольская Биатлон

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова-Смольская поблагодарила команду за сезон.

В этом году спортсменка выиграла общий зачет Кубка Содружества.

«Приятно, когда твой ежедневный труд приносит достойные результаты, медали и кубки 🏆. И очень важно помнить всех тех, кто помогает нам на этом пути.

Вечер, посвященный подведению итогов сезона, – хорошая возможность выразить благодарность команде, тренерам , персоналу, федерации, всем спонсорам и руководству!

Наши новые победы впереди», – написала Алимбекова-Смольская в инстаграме.

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