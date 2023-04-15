Динара Алимбекова-Смольская: «Отправляясь на первый этап Кубка Содружества в Сочи, без горной подготовки и после перенесенного ковида, поставила себе цель выиграть его»
Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова-Смольская подвела итоги сезона.
Кубок Содружества 🏆 Отправляясь на первый этап в Сочи, без горной подготовки и после перенесенного ковида, я поставила себе цель – выиграть его, раз уж взялась.
Сезон не был простой, и за то, как мы его выстояли, я благодарна всей команде, нашему тренеру Роману Синиченко, с которым мы нашли правильный подход, у меня была возможность проводить совместные тренировки с мужчинами, отдельное спасибо команде магов, под вашим надежным руководством!
Федерации биатлона и СБР, спонсорам, нашим соперникам и друзьям – благодарность за этот сезон, хорошего восстановления, чтобы с новыми эмоциями и силами снова в наш май», – написала Алимбекова-Смольская.
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