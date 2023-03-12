Динара Алимбекова-Смольская: «Желтая майка не оказывала никакого давления. Приятно, что меня все время выхватывают камеры и показывают»

рассказала, что не испытывала давления от лидерства в Кубке Содружества.

Белорусская биатлонистка победила в общем зачете.

«Желтая майка на меня не оказывала никакого давления, потому что я уже давно ее ношу. Мне приятно, что все время меня выхватывают камеры и показывают.

Я к этому привыкла еще с тех времен, когда боролась в Кубке мира за майку лучшей молодой спортсменки. Это не придает волнения, а, наоборот, дает уверенность в своих силах.

Кубок Содружества стал для нас хорошей альтернативой в отсутствие международных стартов. Спасибо российской стороне, что организовали эти соревнования и дали нам соревновательную практику», – сказала Алимбекова-Смольская.