«На выпускном экзамене Майгурову задавали больше всех вопросов. Диплом самый что ни есть настоящий». Глава экзаменационной комиссии о 3-м образовании президента СБР
В экзаменационной комиссии рассказали о том, как Виктор Майгуров получал третий диплом.
Майгуров возглавляет Союз биатлонистов России (СБР). В 2017 году он окончил Тобольский педагогический институт им. Менделеева (филиал Тюменского государственного университета) и получил третье высшее образование.
Председателем госэкзаменационной комиссии была директор департамента по физкультуре, спорту и молодежной политике города Тобольска Ольга Алеева.
«Понятно, что Виктор Викторович не ходил каждый день на занятия, у него был свободный график, что довольно часто практикуется у спортсменов и тренеров. Но вот экзамены ежегодно он сдавал по-настоящему, без скидок на должность. Хотя при его знаниях и опыте учиться Майгурову, думаю, было несложно.
На выпускном экзамене Виктору Викторовичу задавали больше всех вопросов. Могу сказать про себя: если у других студентов я спрашивала только по одной теме, то Майгурову задала три вопроса, на которые он дал развернутые, исчерпывающие ответы.
И послушать нынешнего президента СБР было интересно всем присутствующим. Так что диплом Тобольского пединститута у Виктора Викторовича самый что ни есть настоящий», – сказала Ольга Алеева.
Ранее суд в Екатеринбурге признал недействительным диплом, который Майгуров получил в 2001 году в Уральском институте коммерции и права.
У босса нашего биатлона три диплома – и все ускользают. Как так?
Почему биатлон трясет летом? Финт с зарплатами, лжедипломы и, возможно, подмена устава
Госэкзамен называется.
А его там научили как надо общаться
со своими спортсменами? И нужно ли вообще общаться? Похоже последнее.
Он не только со спортсменами не общается, а ещё и с общественностью.
Видимо предпочитает общение с окружением в офисе.
Тобольска: Боже! Какая защита! Боже какой диплом! ШЕДЕВР!)
Очень смешные вбросы)))
А выпускным был дипломный проект, довольно серьёзное произведение).
Интересно, сейчас достаточно просто сдать экзамен?
И как быть с двумя предыдущими липовыми дипломами Майгурова?