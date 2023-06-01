«На выпускном экзамене Майгурову задавали больше всех вопросов. Диплом самый что ни есть настоящий». Глава экзаменационной комиссии о 3-м образовании президента СБР

Теги Союз биатлонистов России Виктор Майгуров Биатлон

В экзаменационной комиссии рассказали о том, как Виктор Майгуров получал третий диплом.

Майгуров возглавляет Союз биатлонистов России (СБР). В 2017 году он окончил Тобольский педагогический институт им. Менделеева (филиал Тюменского государственного университета) и получил третье высшее образование.

Председателем госэкзаменационной комиссии была директор департамента по физкультуре, спорту и молодежной политике города Тобольска Ольга Алеева.

«Понятно, что Виктор Викторович не ходил каждый день на занятия, у него был свободный график, что довольно часто практикуется у спортсменов и тренеров. Но вот экзамены ежегодно он сдавал по-настоящему, без скидок на должность. Хотя при его знаниях и опыте учиться Майгурову, думаю, было несложно.

На выпускном экзамене Виктору Викторовичу задавали больше всех вопросов. Могу сказать про себя: если у других студентов я спрашивала только по одной теме, то Майгурову задала три вопроса, на которые он дал развернутые, исчерпывающие ответы.

И послушать нынешнего президента СБР было интересно всем присутствующим. Так что диплом Тобольского пединститута у Виктора Викторовича самый что ни есть настоящий», – сказала Ольга Алеева.

Ранее суд в Екатеринбурге признал недействительным диплом, который Майгуров получил в 2001 году в Уральском институте коммерции и права.

У босса нашего биатлона три диплома – и все ускользают. Как так?

Почему биатлон трясет летом? Финт с зарплатами, лжедипломы и, возможно, подмена устава

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
papadok
А чего вы ждали? "Не, я его ни разу не видела, диплом выписали по блату", - скажет председатель комиссии, бывший секретарь комитета ВЛКСМ, бывший инструктор горкома КПСС.
+24
-1
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
тоторо
главный вопрос он на базе первого? или он полностью все 4 года на бакалавра там обучился?
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Тобольский филиал Гарвардского университета врать не будет!
+15
-2
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Чарлин
Ответ тоторо
главный вопрос он на базе первого? или он полностью все 4 года на бакалавра там обучился?
1 -е у него спортивное(куплено в подземном переходе), как минимум будет странно учиться на точно такое в другом Вузе, скорее всего на базе второго(юридическое), оно тоже липовое, значит признают недействительным!
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Don Merzavez
Ответ Digger86
В университетах есть выпускные экзамены?
Есть.
Госэкзамен называется.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mohnatiy
А если первые два диплома ненастоящие, то почему этот называют третьим?
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Digger86
Ответ Don Merzavez
Есть. Госэкзамен называется.
ааа.. ну ок. Первый раз слышу, чтобы госэкзамены называли выпускными
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Татьяна Бурова
Тобольский педагогический институт!
А его там научили как надо общаться
со своими спортсменами? И нужно ли вообще общаться? Похоже последнее.
Он не только со спортсменами не общается, а ещё и с общественностью.
Видимо предпочитает общение с окружением в офисе.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KOT_B_yHTAX
Ольга Алеевна, вот вам энная сумма.
Тобольска: Боже! Какая защита! Боже какой диплом! ШЕДЕВР!)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alsjd
А что, председатель комиссии, который этот диплом полпсала, скажет, что диплом ему просто так выдали?)
Очень смешные вбросы)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Serg Irk
Вопросы в стиле где деньги, че так мало, в какой валюте, может ещё добавишь
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
учись упорно
На вору и шапка горит. И это всё лишь подтверждает "достоверность" дипломов их и образований.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Airat Alimov
Главный вопрос, который задавали: Вы и вправду сами приехали сдавать?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
шампион
Оптом дешевле?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Digger86
В университетах есть выпускные экзамены?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Olga.t
Ответ Digger86
ааа.. ну ок. Первый раз слышу, чтобы госэкзамены называли выпускными
Я закончила институт во времена СССР, госэкзамен был один, научный коммунизм))
А выпускным был дипломный проект, довольно серьёзное произведение).
Интересно, сейчас достаточно просто сдать экзамен?

И как быть с двумя предыдущими липовыми дипломами Майгурова?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BT
Ответ Serg Irk
Вопросы в стиле где деньги, че так мало, в какой валюте, может ещё добавишь
Как вариант: где брали первый диплом, почём, не поделитесь ли контактом.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий