«На выпускном экзамене Майгурову задавали больше всех вопросов. Диплом самый что ни есть настоящий». Глава экзаменационной комиссии о 3-м образовании президента СБР

В экзаменационной комиссии рассказали о том, как Виктор Майгуров получал третий диплом.

Майгуров возглавляет Союз биатлонистов России (СБР). В 2017 году он окончил Тобольский педагогический институт им. Менделеева (филиал Тюменского государственного университета) и получил третье высшее образование.

Председателем госэкзаменационной комиссии была директор департамента по физкультуре, спорту и молодежной политике города Тобольска Ольга Алеева.

«Понятно, что Виктор Викторович не ходил каждый день на занятия, у него был свободный график, что довольно часто практикуется у спортсменов и тренеров. Но вот экзамены ежегодно он сдавал по-настоящему, без скидок на должность. Хотя при его знаниях и опыте учиться Майгурову, думаю, было несложно.

На выпускном экзамене Виктору Викторовичу задавали больше всех вопросов. Могу сказать про себя: если у других студентов я спрашивала только по одной теме, то Майгурову задала три вопроса, на которые он дал развернутые, исчерпывающие ответы.

И послушать нынешнего президента СБР было интересно всем присутствующим. Так что диплом Тобольского пединститута у Виктора Викторовича самый что ни есть настоящий», – сказала Ольга Алеева.

Ранее суд в Екатеринбурге признал недействительным диплом, который Майгуров получил в 2001 году в Уральском институте коммерции и права.

У босса нашего биатлона три диплома – и все ускользают. Как так?

Почему биатлон трясет летом? Финт с зарплатами, лжедипломы и, возможно, подмена устава