Анастасия Егорова: «Морально тяжело не находиться в сборной. Чисто случайно узнала, что уже созданы группы в мессенджере и меня нет ни в одной из них»

Биатлонистка Анастасия Егорова рассказала о том, как лишилась зарплаты в сборной России.

Ранее Егорова эмоционально высказалась о непопадании в состав: «Меня кинули, и с командой, и с зарплатой! Критерии изменили 18 апреля и сделали их под себя!»

«Приехала из отпуска в начале мая. И была уверена, что вот‑вот объявят списки. И чисто случайно узнала, что уже созданы группы в мессенджере. И понимаю, что меня нет ни в одной из них. Понимаю также, что меня не взяли ни в одну из команд. Сначала расстроилась, так как было неожиданно. Сейчас спокойно реагирую.

Чисто случайно мне тренер сказал, что позвонил Виктор Майгуров и задал вопрос, буду ли я тренироваться с командой. Тренер ответил, что да, конечно, хотели бы тренироваться с командой. Ну и все! Мы с тренером подумали, что меня хотят взять в одну из команд. Но я не знаю, к чему был этот звонок, потому что меня никуда не взяли.

Просто ставка как доход, зарплата. Сумму не хотела бы озвучивать, потому что у каждого спортсмена она разная. Какая была бы сейчас – не знаю. Ощутимо! Это не 1000 рублей.

Морально тяжело не находиться в сборной. В прошлом году меня не взяли в команду. Я тяжело переживала, в сезоне это отразилось. Сейчас я это пережила. Но понимаю, что все сейчас бегают в России, международных стартов, увы, нету. Поэтому хорошо ощущаю себя в регионе», – рассказала спортсменка из Мурманской области.

В минувшем сезоне Егорова заняла 10-е место в рейтинге СБР.

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